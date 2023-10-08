Есть раненые: россияне нанесли 133 удара по Запорожской области — ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Оккупационные войска рф атаковали Запорожскую область 133 раза. В частности, 118 артобстрелов пришлись по территории Беленького, Малиновки, Белогорья, Левадного, Преображенки, Полтавки, Камянского, Степного, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел. Об этом сообщает ЗОВА, передает УНН.
Детали
Военнослужащие рф совершили 6 БПЛА-атак Новодаревки, Новоданиловки, Чаривного и Красного, авиаудары по Орехову, Работиному, Новодаровке и Новоданиловке, а также 5 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки.
В результате арт удара по Беленькому ранению получили 30-летний мужчина и 35-летняя женщина, которые оперативно доставлены в лечебные учреждения. Кроме того, погибла женщина 46 лет и 71-летний мужчина.
Полиция зафиксировала 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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