Є.Макаренко залишив київське "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Український захисник Євген Макаренко залишив київське "Динамо", передає УНН з посиланням на сайт киян.
"Наприкінці грудня 2016 року добіг завершення контракт захисника Євгена Макаренка з ФК "Динамо“ (Київ). Дякуємо Євгену за роки, віддані нашому клубу, й бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі”, — йдеться в повідомленні.
Футболіст є вихованцем “Динамо”. Після виступів у сезоні 2012/2013 в оренді у складі ужгородської “Говерли”, повернувся до Києва й дебютував в основній команді клубу 18 серпня 2013 року, вийшовши на поле в домашньому матчі чемпіонату України проти сімферопольської “Таврії” (2:0).
З того часу провів за “Динамо” в усіх турнірах (чемпіонат, Кубок, Суперкубок, єврокубки) 61 матч, відзначившись двома забитими м’ячами. Також має у своєму доробку три матчі у складі національної збірної України. Двічі став чемпіоном України (2015, 2016 рр.), двічі виграв Кубок України (2014, 2015 рр.).
Як повідомляв УНН, "Динамо" вирушило на перший міжсезонний збір в Іспанію.