Е.Макаренко покинул киевское "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Украинский защитник Евгений Макаренко оставил киевское "Динамо", передает УНН со ссылкой на сайт киевлян.
"В конце декабря 2016 года завершился контракт защитника Евгения Макаренко из ФК "Динамо" (Киев). Спасибо Евгению за годы, отданные нашему клубу, и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.
Футболист является воспитанником "Динамо". После выступлений в сезоне 2012/2013 в аренде в составе ужгородской "Говерлы", вернулся в Киев и дебютировал в основной команде клуба 18 августа 2013 года, выйдя на поле в домашнем матче чемпионата Украины против симферопольской "Таврии" (2:0).
С тех пор провел за "Динамо" во всех турнирах (чемпионат, Кубок, Суперкубок, еврокубки) 61 матч, отметившись двумя забитыми мячами. Также имеет в своем активе три матча в составе национальной сборной Украины. Дважды стал чемпионом Украины (2015, 2016), дважды выиграл Кубок Украины (2014, 2015).
Как сообщал УНН, "Динамо" отправилось на первый межсезонный сбор в Испанию.