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Є.Коноплянка прокоментував свій перший дубль в німецькому чемпіонаті

Є.Коноплянка прокоментував свій перший дубль в німецькому чемпіонаті

Київ • УНН

 • 12437 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Атакувальний півзахисник збірної України та німецького "Шальке" Євген Коноплянка прокоментував свій перший дубль в німецькому чемпіонаті, передає УНН з посиланням на Shalke TV.

"Головне, що перемога нас в кишені і команда виграла. Голи я не рахую…Ми могли би програти, і ці всі голи були б марними. Тому для мене головне, що команда виграла", - заявив Є.Коноплянка.

Також Є.Коноплянка заявив, що готовий з командою відзначити нагороду "Гравець матчу".

"Звичайно я радий… і готовий поділитись цим зі своєю командою", - зазначив він.

Нагадаємо, Є.Коноплянка відзначився дублем за ФК "Шальке"

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