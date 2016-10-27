Е.Коноплянка прокомментировал свой первый дубль в немецком чемпионате

"Главное, что победа у нас в кармане и команда выиграла. Голы я не считаю... Мы могли бы проиграть, и эти все голы были бы напрасными. Поэтому для меня главное, что команда выиграла", - заявил Е.Коноплянка.

Также Е.Коноплянка заявил, что готов с командой отметить награду "Игрок матча".

"Конечно я рад... и готов поделиться этим со своей командой", - отметил он.

Напомним, Е.Коноплянка отметился дублем за ФК "Шальке"