Е.Коноплянка прокомментировал свой первый дубль в немецком чемпионате
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Атакующий полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка прокомментировал свой первый дубль в немецком чемпионате, передает УНН со ссылкой на Shalke TV.
"Главное, что победа у нас в кармане и команда выиграла. Голы я не считаю... Мы могли бы проиграть, и эти все голы были бы напрасными. Поэтому для меня главное, что команда выиграла", - заявил Е.Коноплянка.
Также Е.Коноплянка заявил, что готов с командой отметить награду "Игрок матча".
"Конечно я рад... и готов поделиться этим со своей командой", - отметил он.
Напомним, Е.Коноплянка отметился дублем за ФК "Шальке"