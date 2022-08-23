Японія розглядає можливість послаблення обмежень COVID-19 для туристів наступного місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Японія має намір більш ніж удвічі збільшити кількість людей, яких вона допустить у країну, і може відмовитися від необхідності складання негативного тесту на Covid-19 для в'їзду, передає УНН.
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Денний ліміт для туристів буде підвищено до 50 000 осіб вже наступного місяця з нинішніх 20 000, повідомила телекомпанія FNN із посиланням на неназваних урядовців.
За повідомленням газети Nikkei, уряд також розглядає можливість поступового ослаблення вимог до тестування, наприклад початкового виключення повністю вакцинованих людей.
В даний час мандрівники повинні надати негативні результати тесту ПЛР, зробленого протягом 72 годин до від'їзду в Японію.
Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно у вівторок відмовився коментувати терміни пом'якшення кордонів, заявивши, що це залежатиме від ситуації з Covid-19 у Японії та за кордоном.
До пандемії Японія переживала туристичний бум, і 2019 року кількість в'їзних відвідувачів досягла рекордного рівня.
Авіакомпанії, готелі та роздрібні торговці прагнуть відновити втрачений бізнес. Невеликий потік іноземців, допущених до Японії минулого року, витратив 120 мільярдів ієн. За даними Японського агентства з туризму, у 2019 році вони витратили 4,8 трлн ієн, або у 40 разів більше.