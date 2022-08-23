Япония рассматривает возможность ослабления ограничений COVID-19 для туристов в следующем месяце

Детали

Дневной лимит для туристов будет повышен до 50 000 человек уже в следующем месяце с нынешних 20 000, сообщила телекомпания FNN со ссылкой на неназванных чиновников.

По сообщению газеты Nikkei, правительство также рассматривает возможность постепенного ослабления требований к тестированию, например, первоначального исключения полностью вакцинированных людей.

В настоящее время путешественники должны предоставить отрицательные результаты теста ПЦР, сделанного в течение 72 часов до отъезда в Японию.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно во вторник отказался комментировать сроки смягчения границ, заявив, что это будет зависеть от ситуации с Covid-19 в Японии и за рубежом.

До пандемии Япония переживала туристический бум, и в 2019 году количество въездных посетителей достигло рекордного уровня.

Авиакомпании, гостиницы и розничные торговцы стремятся возобновить утраченный бизнес. Небольшой поток иностранцев, допущенных в Японию в прошлом году, потратил 120 миллиардов иен. По данным Японского агентства по туризму, в 2019 году они потратили 4,8 трлн иен, или в 40 раз больше.