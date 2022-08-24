Японія розглядає можливість будівництва ядерних реакторів наступного покоління - прем'єр-міністр Кісіда
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Японія розглядає можливість будівництва ядерних реакторів наступного покоління, оскільки країна стикається з витратами на імпорт енергії, що різко зросли, пов'язаними з війною в Україні. Про це пише AFP, передає УНН.
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"Вторгнення росії в Україну сильно змінило світовий енергетичний ландшафт, і тому Японія повинна пам'ятати про сценарії потенційної кризи в майбутньому", - сказав Кісіда.
"Що стосується атомних електростанцій, на додаток до забезпечення безпеки роботи 10 реакторів, які вже повернулися до ладу, уряд очолить зусилля, щоб зробити все можливе для перезапуску інших, чия безпека була схвалена ядерною службою країни", - сказав він.
Деталі
Кісіда закликав політиків розглянути можливість "будівництва ядерних реакторів наступного покоління, оснащених новими механізмами безпеки", а також "максимально використати існуючі атомні станції".
"Будь ласка, прискоріть обговорення всіх можливих заходів, ґрунтуючись на думці правлячих та опозиційних партій, а також експертів, щоб до кінця року ви могли дійти конкретних висновків", - сказав він.
Контекст
Як і багато інших країн, Японія, яка прагне стати вуглецево-нейтральною до 2050 року, зіткнулася з проблемою енергопостачання після того, як шість місяців тому почалося вторгнення росії до України.
Цього літа Японія також постраждала від рекордних температур, і мешканців попросили заощаджувати електроенергію, де це можливо.
Атомна енергетика залишається делікатним питанням після того, як смертоносне цунамі у березні 2011 року спричинило аварію на АЕС Фукусіма, що стало найстрашнішою ядерною катастрофою з часів Чорнобиля.
Через 11 років 10 із 33 ядерних реакторів Японії знову працюють, хоча не всі вони працюють цілий рік, і країна сильно залежить від імпорту викопного палива.
Національний орган з нагляду за ядерною безпекою схвалив перезапуск ще семи реакторів, але ці кроки часто стикаються з протидією з боку місцевого населення.