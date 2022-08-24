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Япония рассматривает возможность строительства ядерных реакторов следующего поколения – премьер-министр Кисида

Киев • УНН

 • 113786 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония рассматривает возможность строительства ядерных реакторов следующего поколения, поскольку страна сталкивается с резко возросшими затратами на импорт энергии, связанными с войной в Украине. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Япония рассматривает возможность строительства ядерных реакторов следующего поколения – премьер-министр Кисида

Цитата

"Вторжение россии в Украину сильно изменило мировой энергетический ландшафт, и поэтому Япония должна помнить о сценариях потенциального кризиса в будущем", - сказал Кисида.

"Что касается атомных электростанций, в дополнение к обеспечению безопасности работы 10 уже вернувшихся в строй реакторов, правительство возглавит усилия, чтобы сделать все возможное для перезапуска других, чья безопасность была одобрена ядерной службой страны", - сказал он.

Детали

Кисида призвал политиков рассмотреть возможность "строительства ядерных реакторов следующего поколения, оснащенных новыми механизмами безопасности", а также "максимально использовать существующие атомные станции".

"Пожалуйста, ускорите обсуждение всех возможных мер, основываясь на мнении правящих и оппозиционных партий, а также экспертов, чтобы до конца года вы могли прийти к конкретным выводам", - сказал он.

Контекст

Как и многие другие страны, Япония, стремящаяся стать углеродно-нейтральной к 2050 году, столкнулась с проблемой энергоснабжения после того, как шесть месяцев назад началось вторжение россии в Украину.

Этим летом Япония также пострадала от рекордных температур, и жителей попросили экономить электроэнергию, где это возможно.

Атомная энергетика остается деликатным вопросом после того, как смертоносное цунами в марте 2011 года стало причиной аварии на АЭС Фукусима, что стало самой страшной ядерной катастрофой со времен Чернобыля.

Через 11 лет 10 из 33 ядерных реакторов Японии снова работают, хотя не все они работают круглый год, и страна сильно зависит от импорта ископаемого топлива.

Национальный орган по надзору за ядерной безопасностью одобрил перезапуск еще семи реакторов, но эти шаги часто сталкиваются с противодействием со стороны местного населения.

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