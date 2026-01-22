Японія відновила роботу найбільшої у світі атомної електростанції

Фото: Reuters

Японія вперше з часів катастрофи на АЕС "Фукусіма" 2011 року перезапустила найбільшу у світі атомну електростанцію "Касівадзакі–Каріва". Рішення про відновлення роботи реактора № 6, розташованого на північний захід від Токіо, було реалізовано попри занепокоєння місцевих мешканців щодо безпеки. Комерційна експлуатація енергоблока має розпочатися наступного місяця. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Процес запуску було відкладено на одну добу через несправність системи сигналізації. Це відновлення є ключовим етапом у реалізації стратегії повернення Японії до ядерної енергетики, від якої країна відмовилася після потужного землетрусу та цунамі 2011 року. Тоді через аварію на "Фукусімі–1" було зупинено всі 54 реактори країни.

Троє українців затримані в Японії за проникнення в заборонену зону Фукусіми-1

Поточний стан та перспективи АЕС "Касівадзакі–Каріва"

До повної зупинки станція мала сукупну потужність 8,2 гігавата завдяки роботі семи реакторів. Наразі плани щодо її подальшої експлуатації залишаються обмеженими:

Реактор № 7: його запуск заплановано не раніше ніж на 2030 рік.

Інші енергоблоки: п’ять інших реакторів станції можуть бути остаточно виведені з експлуатації.

Контекст безпеки та громадська думка

Відновлення роботи відбувається на тлі тривалого браку довіри до компанії-оператора Tokyo Electric Power Company (Tepco). Незалежні урядові звіти раніше класифікували аварію на "Фукусімі" як "техногенну катастрофу", звинувачуючи керівництво компанії у неналежній підготовці до надзвичайних ситуацій.

Багато евакуйованих мешканців регіону Фукусіма досі не повернулися до своїх домівок через побоювання щодо залишкової радіації. Водночас для Японії, яка критично залежить від імпорту енергоносіїв, відновлення роботи АЕС є стратегічним кроком для забезпечення енергетичної незалежності.

Японія перезапускає найбільшу у світі АЕС через 15 років після Фукусіми