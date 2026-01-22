Японія відновила роботу найбільшої у світі атомної електростанції

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:20 • 3938 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 12504 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 18858 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 29763 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 21007 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 33764 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 36159 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20972 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21847 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39690 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЄС блокують торговельну угоду з США на знак протесту проти Гренландії 21 січня, 17:45 • 3898 перегляди
Викрито першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва на схемах ухилення від мобілізаціїPhoto21 січня, 17:52 • 3526 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 6200 перегляди
Повернути графіки відключень світла для Києва зараз не вийде - ДТЕК21 січня, 18:42 • 3180 перегляди
В Офісі президента немає опалення, працівників просять не використовувати електрообігрівачі – радниця керівника21 січня, 18:56 • 4818 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 29765 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 33764 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 31661 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 36159 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 52059 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Леонардо да Вінчі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto23:40 • 1518 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 6214 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 8728 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 31659 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 29231 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Boeing Starliner

Японія відновила роботу найбільшої у світі атомної електростанції

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Японія вперше з 2011 року відновила роботу найбільшої у світі АЕС "Касівадзакі–Каріва", незважаючи на занепокоєння місцевих жителів. Комерційна експлуатація реактора №6 розпочнеться наступного місяця.

Японія відновила роботу найбільшої у світі атомної електростанції
Фото: Reuters

Японія вперше з часів катастрофи на АЕС "Фукусіма" 2011 року перезапустила найбільшу у світі атомну електростанцію "Касівадзакі–Каріва". Рішення про відновлення роботи реактора № 6, розташованого на північний захід від Токіо, було реалізовано попри занепокоєння місцевих мешканців щодо безпеки. Комерційна експлуатація енергоблока має розпочатися наступного місяця. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Процес запуску було відкладено на одну добу через несправність системи сигналізації. Це відновлення є ключовим етапом у реалізації стратегії повернення Японії до ядерної енергетики, від якої країна відмовилася після потужного землетрусу та цунамі 2011 року. Тоді через аварію на "Фукусімі–1" було зупинено всі 54 реактори країни.

Троє українців затримані в Японії за проникнення в заборонену зону Фукусіми-126.09.25, 22:03 • 7705 переглядiв

Поточний стан та перспективи АЕС "Касівадзакі–Каріва"

До повної зупинки станція мала сукупну потужність 8,2 гігавата завдяки роботі семи реакторів. Наразі плани щодо її подальшої експлуатації залишаються обмеженими:

  • Реактор № 7: його запуск заплановано не раніше ніж на 2030 рік.
    • Інші енергоблоки: п’ять інших реакторів станції можуть бути остаточно виведені з експлуатації.

      Контекст безпеки та громадська думка

      Відновлення роботи відбувається на тлі тривалого браку довіри до компанії-оператора Tokyo Electric Power Company (Tepco). Незалежні урядові звіти раніше класифікували аварію на "Фукусімі" як "техногенну катастрофу", звинувачуючи керівництво компанії у неналежній підготовці до надзвичайних ситуацій.

      Багато евакуйованих мешканців регіону Фукусіма досі не повернулися до своїх домівок через побоювання щодо залишкової радіації. Водночас для Японії, яка критично залежить від імпорту енергоносіїв, відновлення роботи АЕС є стратегічним кроком для забезпечення енергетичної незалежності. 

      Японія перезапускає найбільшу у світі АЕС через 15 років після Фукусіми22.12.25, 02:10 • 3506 переглядiв

      Степан Гафтко

      ЕкономікаНовини Світу
      Енергетика
      Електроенергія
      Японія