22:20
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Япония возобновила работу крупнейшей в мире атомной электростанции

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Япония впервые с 2011 года возобновила работу крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива», несмотря на обеспокоенность местных жителей. Коммерческая эксплуатация реактора №6 начнется в следующем месяце.

Япония возобновила работу крупнейшей в мире атомной электростанции
Фото: Reuters

Япония впервые со времен катастрофы на АЭС "Фукусима" в 2011 году перезапустила крупнейшую в мире атомную электростанцию "Касивадзаки-Карива". Решение о возобновлении работы реактора № 6, расположенного к северо-западу от Токио, было реализовано несмотря на обеспокоенность местных жителей по поводу безопасности. Коммерческая эксплуатация энергоблока должна начаться в следующем месяце. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Процесс запуска был отложен на одни сутки из-за неисправности системы сигнализации. Это возобновление является ключевым этапом в реализации стратегии возвращения Японии к ядерной энергетике, от которой страна отказалась после мощного землетрясения и цунами 2011 года. Тогда из-за аварии на "Фукусиме-1" были остановлены все 54 реактора страны.

Трое украинцев задержаны в Японии за проникновение в запретную зону Фукусимы-126.09.25, 22:03 • 7705 просмотров

Текущее состояние и перспективы АЭС "Касивадзаки-Карива"

До полной остановки станция имела совокупную мощность 8,2 гигаватта благодаря работе семи реакторов. Сейчас планы по ее дальнейшей эксплуатации остаются ограниченными:

  • Реактор № 7: его запуск запланирован не ранее чем на 2030 год.
    • Другие энергоблоки: пять других реакторов станции могут быть окончательно выведены из эксплуатации.

      Контекст безопасности и общественное мнение

      Возобновление работы происходит на фоне длительного недостатка доверия к компании-оператору Tokyo Electric Power Company (Tepco). Независимые правительственные отчеты ранее классифицировали аварию на "Фукусиме" как "техногенную катастрофу", обвиняя руководство компании в ненадлежащей подготовке к чрезвычайным ситуациям.

      Многие эвакуированные жители региона Фукусима до сих пор не вернулись в свои дома из-за опасений по поводу остаточной радиации. В то же время для Японии, которая критически зависит от импорта энергоносителей, возобновление работы АЭС является стратегическим шагом для обеспечения энергетической независимости. 

      Япония перезапускает крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после Фукусимы22.12.25, 02:10 • 3504 просмотра

      Степан Гафтко

      ЭкономикаНовости Мира
      Энергетика
      Электроэнергия
      Япония