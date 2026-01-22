Япония возобновила работу крупнейшей в мире атомной электростанции

Фото: Reuters

Япония впервые со времен катастрофы на АЭС "Фукусима" в 2011 году перезапустила крупнейшую в мире атомную электростанцию "Касивадзаки-Карива". Решение о возобновлении работы реактора № 6, расположенного к северо-западу от Токио, было реализовано несмотря на обеспокоенность местных жителей по поводу безопасности. Коммерческая эксплуатация энергоблока должна начаться в следующем месяце. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Процесс запуска был отложен на одни сутки из-за неисправности системы сигнализации. Это возобновление является ключевым этапом в реализации стратегии возвращения Японии к ядерной энергетике, от которой страна отказалась после мощного землетрясения и цунами 2011 года. Тогда из-за аварии на "Фукусиме-1" были остановлены все 54 реактора страны.

Трое украинцев задержаны в Японии за проникновение в запретную зону Фукусимы-1

Текущее состояние и перспективы АЭС "Касивадзаки-Карива"

До полной остановки станция имела совокупную мощность 8,2 гигаватта благодаря работе семи реакторов. Сейчас планы по ее дальнейшей эксплуатации остаются ограниченными:

Реактор № 7: его запуск запланирован не ранее чем на 2030 год.

Другие энергоблоки: пять других реакторов станции могут быть окончательно выведены из эксплуатации.

Контекст безопасности и общественное мнение

Возобновление работы происходит на фоне длительного недостатка доверия к компании-оператору Tokyo Electric Power Company (Tepco). Независимые правительственные отчеты ранее классифицировали аварию на "Фукусиме" как "техногенную катастрофу", обвиняя руководство компании в ненадлежащей подготовке к чрезвычайным ситуациям.

Многие эвакуированные жители региона Фукусима до сих пор не вернулись в свои дома из-за опасений по поводу остаточной радиации. В то же время для Японии, которая критически зависит от импорта энергоносителей, возобновление работы АЭС является стратегическим шагом для обеспечения энергетической независимости.

Япония перезапускает крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после Фукусимы