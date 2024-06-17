Якщо не підтримувати Україну, російські війська стоятимуть на польському кордоні - Бербок
Київ • УНН
Міністерка закордонних справ Німеччини попереджає, що якщо не підтримувати Україну, російські війська можуть досягти кордону з Польщею та перенести війну на територію ЄС і НАТО.
Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок вважає, що якщо вони не підтримуватимуть Україну, то російські війська стоятимуть на кордоні з Польшею. Про це вона сказала в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, то ми ризикуємо, що війська путіна стоятимуть на кордоні з Польщею. Війна незабаром буде на території ЄС і НАТО. Майже неможливо оцінити, скільки б це коштувало, якби нам довелося самим захищати свою свободу і безпеку. Зрештою, справа зводиться до одного: підтримка України також утримує війну подалі від нас самих
Бербок також попередила про загрозу нового напливу біженців. За її словами, якщо Україна більше не зможе себе захистити, мільйони людей будуть змушені тікати від окупації. Також вона нагадала, що більше мільйона українців вже знайшли захист у Німеччині.
Програш був би фатальним - для вільної України та вільної Європи. Саме тому країна потребує більшої підтримки
Також вона звернулася до всіх партнерів по всьому світу з проханням передати додаткові системи протиповітряної оборони Києву.
Нагадаємо
НАТО створює штаб-квартиру місії в Україні у німецькому Вісбадені для координації поставок зброї та тренувань українських військових.
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