Якщо не підтримувати Україну, російські війська стоятимуть на польському кордоні - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок вважає, що якщо вони не підтримуватимуть Україну, то російські війська стоятимуть на кордоні з Польшею. Про це вона сказала в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung, пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, то ми ризикуємо, що війська путіна стоятимуть на кордоні з Польщею. Війна незабаром буде на території ЄС і НАТО. Майже неможливо оцінити, скільки б це коштувало, якби нам довелося самим захищати свою свободу і безпеку. Зрештою, справа зводиться до одного: підтримка України також утримує війну подалі від нас самих