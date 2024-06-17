Министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок считает, что если они не будут поддерживать Украину, то российские войска будут стоять на границе с Польшей. Об этом она сказала в интервью газете Süddeutsche Zeitung, пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Если мы не продолжим поддерживать Украину, то мы рискуем, что войска путина будут стоять на границе с Польшей. Война вскоре будет на территории ЕС и НАТО. Почти невозможно оценить, сколько бы это стоило, если бы нам пришлось самим защищать свою свободу и безопасность. В конце концов, дело сводится к одному: поддержка Украины также удерживает войну подальше от нас самих - сказала она.

Бербок также предупредила об угрозе нового наплыва беженцев. По ее словам, если Украина больше не сможет себя защитить, миллионы людей будут вынуждены бежать от оккупации. Также она напомнила, что более миллиона украинцев уже нашли защиту в Германии.

Проигрыш был бы фатальным - для свободной Украины и свободной Европы. Именно поэтому страна нуждается в большей поддержке - подчеркнула Барбок.

Также она обратилась ко всем партнерам по всему миру с просьбой передать дополнительные системы противовоздушной обороны Киеву.

Напомним

НАТО создает штаб-квартиру миссии в Украине в немецком Висбадене для координации поставок оружия и тренировок украинских военных.

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