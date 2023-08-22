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Якщо не буде агроекспорту, то наш ринок обвалиться - голова Аграрного союзу України

Якщо не буде агроекспорту, то наш ринок обвалиться - голова Аграрного союзу України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Якщо питання повного відновлення експорту продукції українського агропрому не буде вирішене, то ринок очікує значне зниження цін або просто обвал. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН озвучив голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков.

Цитата

«Якщо не будуть вирішені питання експорту – однозначно буде зниження ціни. Знаючи наш ринок – буде просто обвал. Він уже дещо відбувся, адже ми продаємо і пшеницю, і ріпак, і ячмінь за ціною на 25% нижче, ніж минулорічна ціна», - зазначив він.

При цьому, на думку експерта, «немає різниці аграрію, куди він продає» врожай, адже важлива собівартість вирощеної продукції. За його словами, ринкова ціна врожаю, як мінімум, повинна «покривати собівартість».

«На жаль, пшениця зараз вже торгується у збиток. Ячмінь – у збиток», - додав Геннадій Новіков.

При цьому, як зазначив голова Аграрного союзу України, він вже чув думку про те, що фермери «відмовляються сіяти озимину і таке інше», але особисто він у це не вірить. Але, підкреслив Геннадій Новіков, «якщо експорт не відкриють – це просто буде жах і провал».

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Нагадаємо

Українська зернова асоціація офіційно звернулася до виконавчого віце-президента, комісара з питань торгівлі Європейської комісії Валдіса Домбровскіса щодо оптимізації альтернативних маршрутів експорту зерна з України до європейських портів з подальшим відвантаженням до третіх країн.

Досягнути оптимізації пропонується «за рахунок експорту зерна через порти країн Балтії (Клайпеда та інші), Німеччини (Росток, Гамбург), Нідерландів (Роттердам), Хорватії (Рієка), Італії (Трієст) та Словенії (Копер)».

«Розвиток цих маршрутів активно підтримується Європейською комісією. Варто зауважити, що ці маршрути мало задіяні через складність і вартість логістики порівняно з іншими маршрутами», - зазначається у повідомлені УЗА.

Для цього представники Асоціації запропонували запровадити «зелені коридори» для української сільськогосподарської продукції до згаданих портів. Для реалізації цього проекту санітарний, фітосанітарний та ветеринарний контроль пропонується проводити вже на території країни призначення.

Окрім того, у листі міститься пропозиція щодо запровадження субсидій від Комісії для європейських перевізників. Їм пропонується компенсувати додаткові витрати на транзитні перевезення, а для портів пропонується запровадити часткову компенсацію так званих «портових витрат на українське зерно».

Наразі загальна пропускна спроможність української залізниці на кордоні значно вища за добові показники фактичного вантажообігу. За інформацією Українського логістичного альянсу, загальна пропускна спроможність кордонів української залізниці дозволяє щодобово передавати близько 220 тис. тонн вантажів або 3,4 тис. вагонів. Проте через прикордонні переходи щодобово передається значно менше - близько 125 тис. тонн вантажів або 1,9-2 тис. вагонів. Тобто, фактична кількість вантажів, яка проходить через кордон, значно нижча за потенційну пропускну спроможність.

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