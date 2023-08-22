Если не будет агроэкспорта, то наш рынок рухнет - глава Аграрного союза Украины

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Если вопрос полного восстановления экспорта продукции украинского агропрома не будет решен, то рынок ожидает значительное снижение цен или просто обвал. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН озвучил председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков.

Цитата

«Если не будут решены вопросы экспорта – однозначно будет снижение цены. Зная наш рынок – будет просто обвал. Он уже несколько состоялся, ведь мы продаем и пшеницу, и рапс, и ячмень по цене на 25% ниже, чем прошлогодняя цена», - отметил он.

При этом, по мнению эксперта, «нет разницы аграрию, куда он продает» урожай, ведь важна себестоимость выращенной продукции. По его словам, рыночная цена урожая, как минимум, должна «покрывать себестоимость».

«К сожалению, пшеница сейчас уже торгуется в убыток. Ячмень – в убыток», - добавил Геннадий Новиков.

При этом, как отметил председатель Аграрного союза Украины, он уже слышал мнение о том, что фермеры «отказываются сеять озимые и так далее», но лично он в это не верит. Но, подчеркнул Геннадий Новиков, «если экспорт не откроют – это просто будет ужас и провал».

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Напомним

Украинская зерновая ассоциация официально обратилась к исполнительному вице-президенту, комиссару по вопросам торговли Европейской комиссии Валдису Домбровскису относительно оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны.

Достичь оптимизации предлагается «за счет экспорта зерна через порты стран Балтии (Клайпеда и другие), Германии (Росток, Гамбург), Нидерландов (Роттердам), Хорватии (Риека), Италии (Триест) и Словении (Копер)».

«Развитие этих маршрутов активно поддерживается Европейской комиссией. Стоит заметить, что эти маршруты мало задействованы из-за сложности и стоимости логистики по сравнению с другими маршрутами», - отмечается в сообщении УЗА.

Для этого представители Ассоциации предложили ввести «зеленые коридоры» для украинской сельскохозяйственной продукции в упомянутые порты. Для реализации этого проекта санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль предлагается проводить уже на территории страны назначения.

Кроме того, в письме содержится предложение о введении субсидий от Комиссии для европейских перевозчиков. Им предлагается компенсировать дополнительные расходы на транзитные перевозки, а для портов предлагается ввести частичную компенсацию так называемых «портовых расходов на украинское зерно».

Сейчас общая пропускная способность украинской железной дороги на границе значительно выше суточных показателей фактического грузооборота. По информации Украинского логистического альянса, общая пропускная способность границ украинской железной дороги позволяет ежесуточно передавать около 220 тыс. тонн грузов или 3,4 тыс. вагонов. Однако через пограничные переходы ежесуточно передается значительно меньше - около 125 тыс. тонн грузов или 1,9-2 тыс. вагонов. То есть, фактическое количество грузов, которое проходит через границу, значительно ниже потенциальной пропускной способности.

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