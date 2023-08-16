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Вже цього року в Україні можуть скоротитися посіви зернових – аналітик

Вже цього року в Україні можуть скоротитися посіви зернових – аналітик

Київ • УНН

 • 1378605 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Україні можливе скорочення земель під посівами зернових культур й, можливо, це станеться вже під час осінньої посівної кампанії. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Цитата

«Швидше за все, ми це побачимо вже цієї осінньої посівної кампанії, яка незабаром розпочнеться. Будуть скорочуватися посіви озимої пшениці та озимого ячменю», - припустила експерт.

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За її словами, це можливе у випадку неможливості відновлення повноцінного експорту українських зернових через створення завеликих перехідних залишків. Їх утворення ймовірне на тлі можливого збільшення врожаю зернових культур.

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«В принципі, зерно може зберігати в гарній якості до двох років. В нас є достатня кількість елеваторів та складських приміщень. Окрім того, є резервний варіант – поліетиленові рукава, які дозволяють зберігатися зернові прямо в полі чи на подвір’ї господарств», - зазначила Світлана Литвин, додавши, що варіантів зберігання «достатньо».

«Однак, при цьому будуть скорочуватися посіви зернових культур в наступних періодах», - окреслила вона перспективу розвиту ситуації у разі утворення надмірних залишків.

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Нагадаємо

Члени громадської спілки “Всеукраїнський аграрний форум” раніше звернулися з листом до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому просять вжити заходів щодо повноцінного відновлення постачання української сільськогосподарської продукції, передусім на ринки ЄС.

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Представники українського АПК стурбовані ініціативами окремих держав-членів ЄС та Європейської комісії, які несуть в собі небезпеку знищення українського аграрного сектору економіки. Зокрема, вони занепокоєні фактами, які свідчать про невиконання ст. 35 Угоди. Ця стаття говорить про те, що жодна сторона Угоди не повинна запроваджувати будь-які заборони чи обмеження щодо імпорту будь-якого товару іншої сторони. Однак, переконані аграрії, практика обмежень, зокрема щодо ввезення на територію низки країн-членів ЄС українського зерна, порушує положення Угоди та є дискримінаційною щодо України.

З цього приводу президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту протирічать позиції Єврокомісії та Європарламенту.

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