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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Якби глобальна архітектура безпеки спрацювала, то не було б усієї конфліктності у світ, – Зеленський

Якби глобальна архітектура безпеки спрацювала, то не було б усієї конфліктності у світ, – Зеленський

Київ • УНН

 • 137712 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що якби глобальна архітектура безпеки спрацювала, то не було б усієї конфліктності у світі. Про це інформує УНН.

Деталі

Президент України згадав про конфлікти та загрози, які наразі відбуваються у світі: Тайвань, Балкани, та вірогідна розвʼязка на Кавказі, які поширюються в інформаційному просторі та соцмережах.

Цитата

"Усі ці ситуації здаються різними, хоча їх об’єднує один чинник, а саме: глобальна архітектура безпеки не спрацювала. Якби спрацювала, не було б усієї цієї конфліктності.

І це те насправді, на що Україна звертає увагу не тільки 161 день від початку повномасштабної війни, а вже роками. З того часу, як Росія проігнорувала міжнародне право повністю, інтереси людяності як такої повністю", - зауважив Зеленський.

Як зазначив Глава держави, 2014 рік став поворотним моментом в цілком очевидних ситуаціях – із Кримом, з Донбасом, зі збитим малайзійським «Боїнгом» – Росія уникнула негайної та відчутної відповідальності, зберегла бізнесові та політичні звʼязки зі світом. А тепер інші країни вірять, що і їм це вдасться.

Нагадаємо

У Білому домі спростували чутки про недовіру до Зеленського.

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