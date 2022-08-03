Если бы глобальная архитектура безопасности сработала, то не было бы всей конфликтности в мире, – Зеленский

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Президент Украины упомянул о конфликтах и ​​угрозах, которые сейчас происходят в мире: Тайвань, Балканы, и вероятная развязка на Кавказе, которые распространяются в информационном пространстве и соцсетях.

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"Все эти ситуации кажутся разными, хотя их об’объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей этой конфликтности.

И это то, на что Украина обращает внимание не только 161 день от начала полномасштабной войны, а уже годами. С тех пор как Россия проигнорировала международное право полностью, интересы человечности как таковой полностью", - заметил Зеленский.

Как отметил Глава государства, 2014 год стал поворотным моментом в совершенно очевидных ситуациях – с Крымом, с Донбассом, со сбитым малайзийским «Боингом» – Россия избежала немедленной и ощутимой ответственности, сохранила бизнес и политические связи с миром. А теперь другие страны верят, что им это удастся.

Напомним

В Белом доме опровергли слухи о недоверии к Зеленскому.