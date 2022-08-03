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14 марта, 19:57 • 102137 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 116901 просмотра

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14 марта, 16:00 • 107321 просмотра

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14 марта, 14:57 • 138254 просмотра

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14 марта, 14:16 • 138106 просмотра

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14 марта, 13:40 • 113015 просмотра

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14 марта, 08:24 • 136849 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Если бы глобальная архитектура безопасности сработала, то не было бы всей конфликтности в мире, – Зеленский

Если бы глобальная архитектура безопасности сработала, то не было бы всей конфликтности в мире, – Зеленский

Киев • УНН

 • 137709 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что если бы глобальная архитектура безопасности сработала, то не было бы всей конфликтности в мире. Об этом информирует УНН.

Подробности

Президент Украины упомянул о конфликтах и ​​угрозах, которые сейчас происходят в мире: Тайвань, Балканы, и вероятная развязка на Кавказе, которые распространяются в информационном пространстве и соцсетях.

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"Все эти ситуации кажутся разными, хотя их об’объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей этой конфликтности.

И это то, на что Украина обращает внимание не только 161 день от начала полномасштабной войны, а уже годами. С тех пор как Россия проигнорировала международное право полностью, интересы человечности как таковой полностью", - заметил Зеленский.

Как отметил Глава государства, 2014 год стал поворотным моментом в совершенно очевидных ситуациях – с Крымом, с Донбассом, со сбитым малайзийским «Боингом» – Россия избежала немедленной и ощутимой ответственности, сохранила бизнес и политические связи с миром. А теперь другие страны верят, что им это удастся.

Напомним

В Белом доме опровергли слухи о недоверии к Зеленскому.

Украинские Национальные Новости

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