У Білому домі спростували чутки про недовіру до Зеленського

Деталі

Кірбі відреагував на статтю американського журналіста Томаса Фрідмана у виданні The New York Times, де той пише про, нібито, «глибоку недовіру» між Білим домом та Зеленським. За його словами, Байден багато разів висловлював «своє захоплення лідерством та мужністю президента Зеленського та всього українського народу у цей воєнний час».

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«Так, президент багато-багато разів висловлював своє захоплення лідерством і мужністю президента Зеленського в цей час війни. Очевидно, він неодноразово спілкувався з президентом Зеленським особисто, і він знає - розуміє той стрес, який переживає президент Зеленський і весь український народ. І тому він залишався дуже відданим продовженню підтримки України в її боротьбі з російською агресією. Він приватно та публічно висловлював повагу до президента Зеленського та викликів, з якими він та його співгромадяни стикаються», - ідеться в повідомленні.

Доповненння

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ про виділення Україні пакету військової допомоги в розмірі 400 млн доларів.