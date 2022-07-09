Байден погодив допомогу Україні на 400 млн доларів

Деталі

Як відомо, у новий пакет допомоги, окрім самих реактивних систем залпового вогню (HIMARS), увійдуть ракети до них, 3 тактичних машини, 1000 високоточних 155-мм артилерійських боєприпасів, протибатарейні системи запчастини та інше обладнання.

Доповнення

Пакет допомоги оцінюється в 400 мільйонів доларів та фінансується лише з асигнувань, що означає, що США відправляють зброю безпосередньо з американських запасів озброєнь.