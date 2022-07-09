Байден погодив допомогу Україні на 400 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ про виділення Україні пакету військової допомоги в розмірі 400 млн доларів. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Деталі
Як відомо, у новий пакет допомоги, окрім самих реактивних систем залпового вогню (HIMARS), увійдуть ракети до них, 3 тактичних машини, 1000 високоточних 155-мм артилерійських боєприпасів, протибатарейні системи запчастини та інше обладнання.
Доповнення
Пакет допомоги оцінюється в 400 мільйонів доларів та фінансується лише з асигнувань, що означає, що США відправляють зброю безпосередньо з американських запасів озброєнь.