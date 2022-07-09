Байден согласовал помощь Украине на 400 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о выделении Украине пакета военной помощи в размере 400 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Детали
Как известно, в новый пакет помощи, кроме самых реактивных систем залпового огня (HIMARS), войдут ракеты к ним, 3 тактические машины, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов, противобатарейные системы запчасти и другое оборудование.
Дополнение
Пакет помощи оценивается в 400 миллионов долларов и финансируется только по ассигнованиям, что означает, что США отправляют оружие непосредственно из американских запасов вооружений.