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Як повторно отримати свідоцтво про шлюб: роз’яснення

Київ • УНН

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У випадку втрати, пошкодження свідоцтва або внесення змін до актового запису, можна отримати його дублікат. Для цього слід подати заяву до ДРАЦС, ЦНАП, через «Дію» або в консульстві.

Як повторно отримати свідоцтво про шлюб: роз’яснення

 Свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану видається повторно у двох випадках. Про це 14 травня нагадали в Управлінні державної реєстрації ЦМУ МЮ м. Київ, пише УНН.

 У яких випадках видаються повторно свідоцтва:

  • якщо оригінал був вкрадений, загублений, пошкоджений чи знищений;
    • у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення.

       Процес оформлення дубліката документа є зрозумілим та не займає багато часу.

      Для цього потрібно подати заяву до:

      • будь-якого відділу ДРАЦС;
        • ЦНАП;
          • через портал «Дія»;
            • дипломатичного представництва, консульської установи України.

              Ставка державного мита за повторну видачу свідоцтва – 0,03 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (0,51 грн).

              Відділи ДРАЦС можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджується Урядом. Кошти, одержані від цього, зараховуються до державного бюджету.

              Хто має право отримати: 

              • особа, щодо якої складено актовий запис цивільного стану;
                • представники особи у разі подання довіреності, посвідченої відповідно до Закону України «Про нотаріат», або документа, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
                  • представники закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.

                    Де отримати:

                    - у будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання заявника та місця державної реєстрації актів цивільного стану.

                    Свідоцтва про народження дітей повторно видаються:

                    • їх батькам та усиновителям незалежно від віку дитини;
                      • опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.

                        Нагадаємо, у квітні 2025 року Мін'юст підтвердив дійсність заламінованих свідоцтв про акти цивільного стану. Документи придатні для посвідчення фактів, але апостиль на них неможливий. 

                        Альона Уткіна

                        Альона Уткіна

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