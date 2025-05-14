Як повторно отримати свідоцтво про шлюб: роз’яснення
Київ • УНН
У випадку втрати, пошкодження свідоцтва або внесення змін до актового запису, можна отримати його дублікат. Для цього слід подати заяву до ДРАЦС, ЦНАП, через «Дію» або в консульстві.
Свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану видається повторно у двох випадках. Про це 14 травня нагадали в Управлінні державної реєстрації ЦМУ МЮ м. Київ, пише УНН.
У яких випадках видаються повторно свідоцтва:
- якщо оригінал був вкрадений, загублений, пошкоджений чи знищений;
- у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення.
Процес оформлення дубліката документа є зрозумілим та не займає багато часу.
Для цього потрібно подати заяву до:
- будь-якого відділу ДРАЦС;
- ЦНАП;
- через портал «Дія»;
- дипломатичного представництва, консульської установи України.
Ставка державного мита за повторну видачу свідоцтва – 0,03 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (0,51 грн).
Відділи ДРАЦС можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджується Урядом. Кошти, одержані від цього, зараховуються до державного бюджету.
Хто має право отримати:
- особа, щодо якої складено актовий запис цивільного стану;
- представники особи у разі подання довіреності, посвідченої відповідно до Закону України «Про нотаріат», або документа, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
- представники закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.
Де отримати:
- у будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання заявника та місця державної реєстрації актів цивільного стану.
Свідоцтва про народження дітей повторно видаються:
- їх батькам та усиновителям незалежно від віку дитини;
- опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.
Нагадаємо, у квітні 2025 року Мін'юст підтвердив дійсність заламінованих свідоцтв про акти цивільного стану. Документи придатні для посвідчення фактів, але апостиль на них неможливий.