Як повторно отримати свідоцтво про шлюб: роз’яснення

Свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану видається повторно у двох випадках. Про це 14 травня нагадали в Управлінні державної реєстрації ЦМУ МЮ м. Київ, пише УНН.

У яких випадках видаються повторно свідоцтва:

якщо оригінал був вкрадений, загублений, пошкоджений чи знищений;

у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення.

Процес оформлення дубліката документа є зрозумілим та не займає багато часу.

Для цього потрібно подати заяву до:

будь-якого відділу ДРАЦС;

ЦНАП;

через портал «Дія»;

дипломатичного представництва, консульської установи України.

Ставка державного мита за повторну видачу свідоцтва – 0,03 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (0,51 грн).

Відділи ДРАЦС можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджується Урядом. Кошти, одержані від цього, зараховуються до державного бюджету.

Хто має право отримати:

особа, щодо якої складено актовий запис цивільного стану;

представники особи у разі подання довіреності, посвідченої відповідно до Закону України «Про нотаріат», або документа, що посвідчує повноваження такого представника, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

представники закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.

Де отримати:

- у будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання заявника та місця державної реєстрації актів цивільного стану.

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються:

їх батькам та усиновителям незалежно від віку дитини;

опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Мін'юст підтвердив дійсність заламінованих свідоцтв про акти цивільного стану. Документи придатні для посвідчення фактів, але апостиль на них неможливий.