Как повторно получить свидетельство о браке: разъяснения

Свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния выдается повторно в двух случаях. Об этом 14 мая напомнили в Управлении государственной регистрации ЦМУ МЮ г. Киев, пишет УНН.

В каких случаях выдаются повторно свидетельства:

если оригинал был украден, утерян, поврежден или уничтожен;

в случае внесения изменений в актовую запись гражданского состояния или ее возобновления.

Процесс оформления дубликата документа понятен и не занимает много времени.

Для этого необходимо подать заявление в:

любой отдел ЗАГС;

ЦНАП;

через портал «Дія»;

дипломатическое представительство, консульское учреждение Украины.

Ставка государственной пошлины за повторную выдачу свидетельства – 0,03 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (0,51 грн).

Отделы ЗАГС могут предоставлять платные услуги, перечень которых утверждается Правительством. Средства, полученные от этого, зачисляются в государственный бюджет.

Кто имеет право получить:

лицо, в отношении которого составлена актовая запись гражданского состояния;

представители лица в случае представления доверенности, удостоверенной в соответствии с Законом Украины «О нотариате», или документа, удостоверяющего полномочия такого представителя, в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»;

представители учреждения здравоохранения, учебного или другого детского учреждения, где постоянно находится ребенок, органа опеки и попечительства.

Где получить:

- в любом отделе государственной регистрации актов гражданского состояния независимо от места жительства заявителя и места государственной регистрации актов гражданского состояния.

Свидетельства о рождении детей повторно выдаются:

их родителям и усыновителям независимо от возраста ребенка;

опекунам, попечителям, администрации учреждения здравоохранения, учебного или другого детского учреждения, где постоянно находится ребенок, органа опеки и попечительства.

Напомним, в апреле 2025 года Минюст подтвердил действительность заламинированных свидетельств об актах гражданского состояния. Документы пригодны для удостоверения фактов, но апостиль на них невозможен.