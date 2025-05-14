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Как повторно получить свидетельство о браке: разъяснения

Киев • УНН

 • 330 просмотра

В случае потери, повреждения свидетельства или внесения изменений в актовую запись, можно получить его дубликат. Для этого следует подать заявление в ЗАГС, ЦНАП, через «Дію» или в консульстве.

Как повторно получить свидетельство о браке: разъяснения

 Свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния выдается повторно в двух случаях. Об этом 14 мая напомнили в Управлении государственной регистрации ЦМУ МЮ г. Киев, пишет УНН.

 В каких случаях выдаются повторно свидетельства:

  • если оригинал был украден, утерян, поврежден или уничтожен;
    • в случае внесения изменений в актовую запись гражданского состояния или ее возобновления.

       Процесс оформления дубликата документа понятен и не занимает много времени.

      Для этого необходимо подать заявление в:

      • любой отдел ЗАГС;
        • ЦНАП;
          • через портал «Дія»;
            • дипломатическое представительство, консульское учреждение Украины.

              Ставка государственной пошлины за повторную выдачу свидетельства – 0,03 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (0,51 грн).

              Отделы ЗАГС могут предоставлять платные услуги, перечень которых утверждается Правительством. Средства, полученные от этого, зачисляются в государственный бюджет.

              Кто имеет право получить: 

              • лицо, в отношении которого составлена актовая запись гражданского состояния;
                • представители лица в случае представления доверенности, удостоверенной в соответствии с Законом Украины «О нотариате», или документа, удостоверяющего полномочия такого представителя, в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»;
                  • представители учреждения здравоохранения, учебного или другого детского учреждения, где постоянно находится ребенок, органа опеки и попечительства.

                    Где получить:

                    - в любом отделе государственной регистрации актов гражданского состояния независимо от места жительства заявителя и места государственной регистрации актов гражданского состояния.

                    Свидетельства о рождении детей повторно выдаются:

                    • их родителям и усыновителям независимо от возраста ребенка;
                      • опекунам, попечителям, администрации учреждения здравоохранения, учебного или другого детского учреждения, где постоянно находится ребенок, органа опеки и попечительства.

                        Напомним, в апреле 2025 года Минюст подтвердил действительность заламинированных свидетельств об актах гражданского состояния. Документы пригодны для удостоверения фактов, но апостиль на них невозможен. 

                        Алена Уткина

                        Алена Уткина

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