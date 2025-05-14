Как повторно получить свидетельство о браке: разъяснения
Киев • УНН
В случае потери, повреждения свидетельства или внесения изменений в актовую запись, можно получить его дубликат. Для этого следует подать заявление в ЗАГС, ЦНАП, через «Дію» или в консульстве.
Свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния выдается повторно в двух случаях. Об этом 14 мая напомнили в Управлении государственной регистрации ЦМУ МЮ г. Киев, пишет УНН.
В каких случаях выдаются повторно свидетельства:
- если оригинал был украден, утерян, поврежден или уничтожен;
- в случае внесения изменений в актовую запись гражданского состояния или ее возобновления.
Процесс оформления дубликата документа понятен и не занимает много времени.
Для этого необходимо подать заявление в:
- любой отдел ЗАГС;
- ЦНАП;
- через портал «Дія»;
- дипломатическое представительство, консульское учреждение Украины.
Ставка государственной пошлины за повторную выдачу свидетельства – 0,03 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (0,51 грн).
Отделы ЗАГС могут предоставлять платные услуги, перечень которых утверждается Правительством. Средства, полученные от этого, зачисляются в государственный бюджет.
Кто имеет право получить:
- лицо, в отношении которого составлена актовая запись гражданского состояния;
- представители лица в случае представления доверенности, удостоверенной в соответствии с Законом Украины «О нотариате», или документа, удостоверяющего полномочия такого представителя, в соответствии с Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»;
- представители учреждения здравоохранения, учебного или другого детского учреждения, где постоянно находится ребенок, органа опеки и попечительства.
Где получить:
- в любом отделе государственной регистрации актов гражданского состояния независимо от места жительства заявителя и места государственной регистрации актов гражданского состояния.
Свидетельства о рождении детей повторно выдаются:
- их родителям и усыновителям независимо от возраста ребенка;
- опекунам, попечителям, администрации учреждения здравоохранения, учебного или другого детского учреждения, где постоянно находится ребенок, органа опеки и попечительства.
Напомним, в апреле 2025 года Минюст подтвердил действительность заламинированных свидетельств об актах гражданского состояния. Документы пригодны для удостоверения фактов, но апостиль на них невозможен.