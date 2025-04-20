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Заламіновані свідоцтва про шлюб та народження є дійсними - Мін’юст

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Мін'юст підтвердив дійсність заламінованих свідоцтв про акти цивільного стану. Документи придатні для посвідчення фактів, але апостиль на них неможливий.

Заламіновані свідоцтва про шлюб та народження є дійсними - Мін’юст

Заламіновані свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану є дійсними та можуть пред’являтись на посвідчення зареєстрованих фактів. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає УНН.

Деталі

"Статтею 49 Цивільного кодексу України встановлено, що народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть є актами цивільного стану, які підлягають державній реєстрації. Така реєстрація здійснюється відповідно до закону з обов’язковим внесенням до Державного реєстру актів цивільного стану громадян в органах юстиції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України", - йдеться у дописі відомства.

Ці положення узгоджуються з положеннями статтей 2 та 3 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (далі – Закон).

Про факт такої реєстрації органи державної реєстрації актів цивільного стану видають відповідне свідоцтво (згідно зі статтею 18 Закону).

У разі крадіжки, втрати, пошкодження чи знищення оригіналу документа можливе повторне отримання свідоцтва на підставі актового запису цивільного стану (відповідно до статті 19 Закону). Для цього можуть подати заяву:

- особи, щодо якої складено запис;

- батьки;

- усиновлювачі;

- опікуни, піклувальники;

- представники закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина;

- органи опіки та піклування.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, що передбачено статтею 20 Закону. Так, пунктом 8 Переліку платних послуг, які можуть надаватись відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1168, у початковій редакції, яка діяла до змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1019, передбачено надання платної послуги зі ксерокопіювання, ламінування документів, які видаються органами державної реєстрації актів цивільного стану

- зазначили у міністерстві.

Відомство зауважує, що на сьогодні у приміщеннях, де розміщуються центри надання адміністративних послуг, інших приміщеннях, де надаються адміністративні послуги, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Таким чином, заламіновані документи, зокрема, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану є дійсними та можуть пред’являтись на посвідчення зареєстрованих фактів.

Водночас Мін’юст звертає увагу, у разі виникнення потреби проставлення апостиля, на заламінованому документі це здійснити не можливо. Тому краще забезпечити збереження документа у хорошому стані іншим способом. Якщо  документ вже заламінований, ви можете звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для видачі повторного документа.

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