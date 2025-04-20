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Заламинированные свидетельства о браке и рождении действительны - Минюст

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Минюст подтвердил действительность заламинированных свидетельств об актах гражданского состояния. Документы пригодны для удостоверения фактов, но апостиль на них невозможен.

Заламинированные свидетельства о браке и рождении действительны - Минюст

Заламинированные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния являются действительными и могут предъявляться для удостоверения зарегистрированных фактов. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.

Подробности

"Статьей 49 Гражданского кодекса Украины установлено, что рождение физического лица и его происхождение, усыновление, лишение и восстановление родительских прав, брак, расторжение брака, изменение имени, смерть являются актами гражданского состояния, подлежащими государственной регистрации. Такая регистрация осуществляется в соответствии с законом с обязательным внесением в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан в органах юстиции в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Эти положения согласуются с положениями статей 2 и 3 Закона Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния" (далее – Закон).

О факте такой регистрации органы государственной регистрации актов гражданского состояния выдают соответствующее свидетельство (согласно статье 18 Закона).

В случае кражи, утери, повреждения или уничтожения оригинала документа возможно повторное получение свидетельства на основании актовой записи гражданского состояния (согласно статье 19 Закона). Для этого могут подать заявление:

- лица, в отношении которого составлена запись;

- родители;

- усыновители;

- опекуны, попечители;

- представители учреждения здравоохранения, учебного или другого детского учреждения, где постоянно находится ребенок;

- органы опеки и попечительства.

Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния могут предоставлять платные услуги, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины, что предусмотрено статьей 20 Закона. Так, пунктом 8 Перечня платных услуг, которые могут предоставляться отделами государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 декабря 2010 года № 1168, в первоначальной редакции, действовавшей до изменений, внесенных постановлением Кабинета Министров Украины от 05.10.2011 № 1019, предусмотрено предоставление платной услуги по ксерокопированию, ламинированию документов, выдаваемых органами государственной регистрации актов гражданского состояния

- отметили в министерстве.

Ведомство отмечает, что на сегодняшний день в помещениях, где размещаются центры предоставления административных услуг, других помещениях, где предоставляются административные услуги, могут предоставляться сопутствующие услуги (изготовление копий документов, ламинирование, фотографирование, продажа канцелярских товаров, предоставление банковских услуг и т.д.).

Таким образом, заламинированные документы, в частности, свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния являются действительными и могут предъявляться для удостоверения зарегистрированных фактов.

В то же время Минюст обращает внимание, что в случае возникновения необходимости проставления апостиля на заламинированном документе это сделать невозможно. Поэтому лучше обеспечить сохранение документа в хорошем состоянии другим способом. Если  документ уже заламинирован, вы можете обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния для выдачи повторного документа.

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