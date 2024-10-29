Як побачити зомбі: інструкція
Київ • УНН
Google додав можливість переглядати 3D-модель зомбі через камеру смартфона в результатах пошуку. Функція доступна для Android 7.0+ та iPhone 6S з iOS 11 і новіших версій.
Напередодні Хелловіна ви можете трохи полоскотати собі нерви та побачити зомбі поряд із собою. УНН розповідає, як це зробити.
Для цього вам знадобиться смартфон з підключенням до Інтернет та браузером Safari або додатком Google.
Далі вам треба відкрити пошуковик Google та проскролити вниз до розділу "Інформація". У цьому розділі ви побачите фігурку зомбі та клікабельний напис "Переглянути в 3D" - натисніть на нього. Надалі дозвольте застосунку від Google отримати доступ до камери вашого телефону. Подальші інструкції з’являться на екрані – повільно проводячи смартфоном над рівною порожньою поверхнею ви зможете побачити 3D-зображення "живого мерця" так, ніби він стоїть на цій поверхні.
Подібні 3D-зображення Google інтегрував в результати пошуку за деякими запитами ще в 2019 році. Наприклад, так можна побачити 3D-моделі котів та собак.
Щоправда є деякі технічні обмеження, для телефонів на платформі Android версія ОС має бути 7.0 або більш пізня. Для iPhone ця функція доступна, починаючи з моделі 6S та з ОС iOS 11 чи більш пізньої версії.
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