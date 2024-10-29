Как увидеть зомби: инструкция
Киев • УНН
Google добавил возможность просматривать 3D-модель зомби через камеру смартфона в результатах поиска. Функция доступна для Android 7.0+ и iPhone 6S с iOS 11 и более новых версий.
Накануне Хэллоуина вы можете немного пощекотать себе нервы и увидеть зомби рядом с собой. УНН рассказывает, как это сделать.
Для этого вам понадобится смартфон с подключением к Интернет и браузером Safari или приложением Google.
Далее вам надо открыть поисковик Google и проскролить вниз к разделу "Информация". В этом разделе вы увидите фигурку зомби и кликабельную надпись "Просмотреть в 3D" - нажмите на нее. В дальнейшем позвольте приложению от Google получить доступ к камере вашего телефона. Дальнейшие инструкции появятся на экране - медленно проводя смартфоном над ровной пустой поверхностью вы сможете увидеть 3D-изображение "живого мертвеца" так, будто он стоит на этой поверхности.
Подобные 3D-изображения Google интегрировал в результаты поиска по некоторым запросам еще в 2019 году. Например, так можно увидеть 3D-модели кошек и собак.
Правда есть некоторые технические ограничения, для телефонов на платформе Android версия ОС должна быть 7.0 или более поздняя. Для iPhone эта функция доступна, начиная с модели 6S и с ОС iOS 11 или более поздней версии.
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