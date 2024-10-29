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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как увидеть зомби: инструкция

Как увидеть зомби: инструкция

Киев  •  УНН

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Google добавил возможность просматривать 3D-модель зомби через камеру смартфона в результатах поиска. Функция доступна для Android 7.0+ и iPhone 6S с iOS 11 и более новых версий.

Накануне Хэллоуина вы можете немного пощекотать себе нервы и увидеть зомби рядом с собой. УНН рассказывает, как это сделать.

Для этого вам понадобится смартфон с подключением к Интернет и браузером Safari или приложением Google.

Далее вам надо открыть поисковик Google и проскролить вниз к разделу "Информация". В этом разделе вы увидите фигурку зомби и кликабельную надпись "Просмотреть в 3D" - нажмите на нее. В дальнейшем позвольте приложению от Google получить доступ к камере вашего телефона. Дальнейшие инструкции появятся на экране - медленно проводя смартфоном над ровной пустой поверхностью вы сможете увидеть 3D-изображение "живого мертвеца" так, будто он стоит на этой поверхности.

Подобные 3D-изображения Google интегрировал в результаты поиска по некоторым запросам еще в 2019 году. Например, так можно увидеть 3D-модели кошек и собак.

Правда есть некоторые технические ограничения, для телефонов на платформе Android версия ОС должна быть 7.0 или более поздняя. Для iPhone эта функция доступна, начиная с модели 6S и с ОС iOS 11 или более поздней версии.

Как создать хэллоуинское настроение, но не очень испугаться: пять невероятных мультфильмов25 октября 2024, 17:20 • 16496 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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