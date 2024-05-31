Як отримати допомогу родинам, які тимчасово влаштовують до себе дитину - роз'яснив омбудсман
Київ • УНН
Щороку із 22 лютого 2022 року близько 4000 дітей залишаються без батьківського піклування. Уряд запровадив нову соціальну допомогу для сімей, які тимчасово беруть до себе таких дітей. Омбудсман розповів, як отримати допомогу таким родинам.
З початку повномасштабного вторгнення щороку близько 4 тисяч дітей залишаються без батьківського піклування. Щоб підтримати родини, які тимчасово беруть до себе дитину, що залишилася без батьківського піклування, уряд запровадив новий вид соціальної допомоги. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець роз'яснив, як отримати допомогу таким родинам, передає УНН.
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Лубінець нагадав, що раніше виплати нараховувалися лише після набуття дитиною статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.
Відтепер держава виплачуватиме допомогу й на дитину, яка ще не отримала статусу.
Для цього потрібно подати відповідну заяву до органів соціального захисту населення із зазначенням банківських реквізитів. До заяви варто додати:
- копію свідоцтва про народження дитини (за наявності, у разі, коли відомості про народження відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян);
- копію наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини;
- медичний висновок про дитину з інвалідністю, виданий в установленому МОЗ порядку (у разі тимчасового влаштування дитини з інвалідністю).
Вашу заяву мають розглянути впродовж 10 календарних днів. У разі її схвалення ви отримаєте виплати у розмірі:
- для дітей до 6 років – 6 407,5 грн, для дітей від 6 до 18 років – 7 990 грн;
- для дітей з інвалідністю до 6 років – 8 970,5 грн, для дітей з інвалідністю від 6 до 18 років – 11 186 грн.
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