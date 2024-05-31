Як отримати допомогу родинам, які тимчасово влаштовують до себе дитину - роз'яснив омбудсман

ukenru
10:47 • 27824 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 44982 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 46657 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 62342 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 76912 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114643 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137820 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139863 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 246898 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171322 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 13920 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 39648 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 20899 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 42807 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 30987 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 246898 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365182 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380038 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295160 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367958 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 289 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 324 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62218 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78734 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89935 перегляди
Актуальне
Як отримати допомогу родинам, які тимчасово влаштовують до себе дитину - роз'яснив омбудсман

Як отримати допомогу родинам, які тимчасово влаштовують до себе дитину - роз'яснив омбудсман

Київ • УНН

 • 79589 перегляди

Щороку із 22 лютого 2022 року близько 4000 дітей залишаються без батьківського піклування. Уряд запровадив нову соціальну допомогу для сімей, які тимчасово беруть до себе таких дітей. Омбудсман розповів, як отримати допомогу таким родинам.

З початку повномасштабного вторгнення щороку близько 4 тисяч дітей залишаються без батьківського піклування. Щоб підтримати родини, які тимчасово беруть до себе дитину, що залишилася без батьківського піклування, уряд запровадив новий вид соціальної допомоги. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець роз'яснив, як отримати допомогу таким родинам, передає УНН

Деталі 

Лубінець нагадав, що раніше виплати нараховувалися лише після набуття дитиною статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Відтепер держава виплачуватиме допомогу й на дитину, яка ще не отримала статусу.

Для цього потрібно подати відповідну заяву до органів соціального захисту населення із зазначенням банківських реквізитів. До заяви варто додати:

  • копію свідоцтва про народження дитини (за наявності, у разі, коли відомості про народження відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян);
  • копію наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини; 
  • медичний висновок про дитину з інвалідністю, виданий в установленому МОЗ порядку (у разі тимчасового влаштування дитини з інвалідністю).

Вашу заяву мають розглянути впродовж 10 календарних днів. У разі її схвалення ви отримаєте виплати у розмірі:

  • для дітей до 6 років – 6 407,5 грн, для дітей від 6 до 18 років – 7 990 грн;
  • для дітей з інвалідністю до 6 років – 8 970,5 грн, для дітей з інвалідністю від 6 до 18 років – 11 186 грн.

В Україні запрацювала єдина онлайн-платформа для усиновлення та сімейних форм виховання дітей15.05.24, 14:55 • 12624 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоЛайфхак
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51