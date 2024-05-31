Как получить помощь семьям, которые временно устраивают к себе ребенка - разъяснил омбудсмен

С начала полномасштабного вторжения ежегодно около 4 тысяч детей остаются без родительской опеки. Чтобы поддержать семьи, которые временно берут к себе ребенка, оставшегося без родительской опеки, правительство ввело новый вид социальной помощи. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец разъяснил, как получить помощь таким семьям, передает УНН.

Детали

Лубинец напомнил, что ранее выплаты начислялись только после приобретения ребенком статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Отныне государство будет выплачивать пособие и на ребенка, который еще не получил статуса.

Для этого нужно подать соответствующее заявление в органы социальной защиты населения с указанием банковских реквизитов. К заявлению стоит добавить:

копию свидетельства о рождении ребенка (при наличии, в случае, когда сведения о рождении отсутствуют в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан);

копию приказа службы по делам детей о временном устройстве ребенка;



медицинское заключение о ребенке с инвалидностью, выданное в установленном МОЗ порядке (в случае временного устройства ребенка с инвалидностью).



Ваше заявление должны рассмотреть в течение 10 календарных дней. В случае ее одобрения вы получите выплаты в размере:

для детей до 6 лет – 6 407,5 грн, для детей от 6 до 18 лет-7 990 грн;

для детей с инвалидностью до 6 лет – 8 970,5 грн, для детей с инвалидностью от 6 до 18 лет-11 186 грн.



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