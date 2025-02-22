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15 березня, 13:08 • 140590 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Як гарантувати, що рф не зможе нести загибель іншим народам? Зеленський зробив заяву

Київ • УНН

 • 48290 перегляди

Президент України наголосив на важливості спільного розуміння гарантій безпеки між партнерами. Зеленський підкреслив необхідність конкретних дій та рішень для запобігання російській агресії у світі.

Усі партнери потребують спільного розуміння, як гарантувати, що російський диктатор володимир путін більше нікого не зможе обманути. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.

Гарантії безпеки – це те, що обʼєднує абсолютну більшість. І Європа, Америка, і усі наші партнери у світі потребують спільного розуміння, як гарантувати, що Путін більше нікого не зможе обманути й що Росія не зможе нести загибель іншим народам – усім, від України і Європи до Сирії та країн Близького Сходу, Африки 

- зазначив Зеленський.

За його словами, за минулі 30 років "ми бачили надто багато руїн і смертей, провина за які лежить саме на росії – на російській армії, на їхніх спецслужбах, на їхніх найманцях".

Світ потребує гарантій, я дякую всім за підтримку. І фактично з усіма партнерами зараз ми говоримо про гарантії безпеки, про конкретні прояви підтримки: про дії, про допомогу, про рішення, про меседжі 

- резюмував Президент.

Додамо

Президент України наголосив на важливості світової підтримки напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення. Зеленський підкреслив необхідність дотримання принципів ООН щодо суверенітету та захисту від агресії.

США вимагають від України відкликати резолюцію ООН щодо війни - WP22.02.25, 16:56 • 65173 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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