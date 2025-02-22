Как гарантировать, что рф не сможет нести гибель другим народам? Зеленский сделал заявление

ukenru
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
15:39 • 72511 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник
22 февраля, 12:08 • 100516 просмотра

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
22 февраля, 10:21 • 114165 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
22 февраля, 04:30 • 129666 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 129962 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 136840 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 134606 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 127682 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 113785 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 148230 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разорвем этот замкнутый круг: военный омбудсмен об отсутствии желания людей идти в армию из-за неопределенности

Разорвем этот замкнутый круг: военный омбудсмен об отсутствии желания людей идти в армию из-за неопределенности

22 февраля, 11:39 • 33613 просмотра
Глава МИД Сибига отреагировал на призыв "устранить первопричины" войны в Украине

Глава МИД Сибига отреагировал на призыв "устранить первопричины" войны в Украине

22 февраля, 12:26 • 38974 просмотра
Качество воздуха в Киеве вернулось к норме: безопасно ли выходить на улицу?

Качество воздуха в Киеве вернулось к норме: безопасно ли выходить на улицу?

22 февраля, 13:12 • 29295 просмотра
США требуют от Украины отозвать резолюцию ООН по войне - WP

США требуют от Украины отозвать резолюцию ООН по войне - WP

14:56 • 31050 просмотра
В Польше отреагировали на якобы угрозу США отключить Starlink для Украины

В Польше отреагировали на якобы угрозу США отключить Starlink для Украины

16:17 • 41406 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 114168 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 129668 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 127728 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 150548 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 148230 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

15:39 • 72544 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 108748 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 120910 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 160104 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 133832 просмотра
Актуальное
Как гарантировать, что рф не сможет нести гибель другим народам? Зеленский сделал заявление

Как гарантировать, что рф не сможет нести гибель другим народам? Зеленский сделал заявление

Киев  •  УНН

 • 9626 просмотра

Read in English

Президент Украины отметил важность общего понимания гарантий безопасности между партнерами. Зеленский подчеркнул необходимость конкретных действий и решений для предотвращения российской агрессии в мире.

Все партнеры нуждаются в общем понимании, как гарантировать, что российский диктатор владимир путин больше никого не сможет обмануть. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

Гарантии безопасности - это то, что объединяет абсолютное большинство. И Европа, Америка, и все наши партнеры в мире нуждаются в общем понимании, как гарантировать, что Путин больше никого не сможет обмануть и что Россия не сможет нести гибель другим народам - всем, от Украины и Европы до Сирии и стран Ближнего Востока, Африки 

- отметил Зеленский.

По его словам, за прошедшие 30 лет "мы видели слишком много руин и смертей, вина за которые лежит именно на России - на российской армии, на их спецслужбах, на их наемниках".

Мир нуждается в гарантиях, я благодарю всех за поддержку. И фактически со всеми партнерами сейчас мы говорим о гарантиях безопасности, о конкретных проявлениях поддержки: о действиях, о помощи, о решениях, о месседжах 

- резюмировал Президент.

Добавим

Президент Украины подчеркнул важность мировой поддержки накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения. Зеленский подчеркнул необходимость соблюдения принципов ООН относительно суверенитета и защиты от агрессии.

США требуют от Украины отозвать резолюцию ООН по войне - WP22.02.25, 16:56 • 30530 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
siriyaСирия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы