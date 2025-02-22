Как гарантировать, что рф не сможет нести гибель другим народам? Зеленский сделал заявление

Все партнеры нуждаются в общем понимании, как гарантировать, что российский диктатор владимир путин больше никого не сможет обмануть. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

Гарантии безопасности - это то, что объединяет абсолютное большинство. И Европа, Америка, и все наши партнеры в мире нуждаются в общем понимании, как гарантировать, что Путин больше никого не сможет обмануть и что Россия не сможет нести гибель другим народам - всем, от Украины и Европы до Сирии и стран Ближнего Востока, Африки - отметил Зеленский.

По его словам, за прошедшие 30 лет "мы видели слишком много руин и смертей, вина за которые лежит именно на России - на российской армии, на их спецслужбах, на их наемниках".

Мир нуждается в гарантиях, я благодарю всех за поддержку. И фактически со всеми партнерами сейчас мы говорим о гарантиях безопасности, о конкретных проявлениях поддержки: о действиях, о помощи, о решениях, о месседжах - резюмировал Президент.

Добавим

Президент Украины подчеркнул важность мировой поддержки накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения. Зеленский подчеркнул необходимость соблюдения принципов ООН относительно суверенитета и защиты от агрессии.

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