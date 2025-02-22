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06:50 • 13782 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 51194 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127908 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186686 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150428 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140850 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118562 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108483 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103074 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146140 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Зеленський закликав світ підтримати Україну напередодні третіх роковин повномасштабної війни

Зеленський закликав світ підтримати Україну напередодні третіх роковин повномасштабної війни

Київ • УНН

 • 40992 перегляди

Президент України наголосив на важливості світової підтримки напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення. Зеленський підкреслив необхідність дотримання принципів ООН щодо суверенітету та захисту від агресії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що напередодні третіх роковин початку повномасштабної війни, для всіх українців важливо, щоб "світ був із нами", передає УНН.

Зараз, напередодні третіх роковин початку повномасштабної війни, для всіх українців важливо, щоб світ був із нами, був у сильній позиції, був із фундаментальними цілями та принципами Статуту ООН щодо суверенітету націй, територіальної цілісності кожної держави й захисту кожної нації світу від агресії 

- сказав Зеленський під час вечірнього звернення.

США вимагають від України відкликати резолюцію ООН щодо війни - WP22.02.25, 16:56 • 65173 перегляди

Президент України наголосив, що справедливість не має бути пустим словом, і це важливо для кожного народу.

США виступають проти використання формулювання "агресор" щодо росії у новому комюніке G720.02.25, 15:53 • 29328 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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