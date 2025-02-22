Зеленський закликав світ підтримати Україну напередодні третіх роковин повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що напередодні третіх роковин початку повномасштабної війни, для всіх українців важливо, щоб "світ був із нами", передає УНН.

Зараз, напередодні третіх роковин початку повномасштабної війни, для всіх українців важливо, щоб світ був із нами, був у сильній позиції, був із фундаментальними цілями та принципами Статуту ООН щодо суверенітету націй, територіальної цілісності кожної держави й захисту кожної нації світу від агресії