Зеленский призвал мир поддержать Украину накануне третьей годовщины полномасштабной войны

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Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
15:39 • 56852 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник
22 февраля, 12:08 • 88693 просмотра

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
22 февраля, 10:21 • 110846 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
22 февраля, 04:30 • 126815 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 129037 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

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Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 136377 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 134281 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 127615 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 113730 просмотра

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Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
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Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский призвал мир поддержать Украину накануне третьей годовщины полномасштабной войны

Зеленский призвал мир поддержать Украину накануне третьей годовщины полномасштабной войны

Киев  •  УНН

 • 1847 просмотра

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Президент Украины отметил важность мировой поддержки накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения. Зеленский подчеркнул необходимость соблюдения принципов ООН относительно суверенитета и защиты от агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что накануне третьей годовщины начала полномасштабной войны, для всех украинцев важно, чтобы «мир был с нами», передает УНН.

Сейчас, накануне третьей годовщины начала полномасштабной войны, для всех украинцев важно, чтобы мир был с нами, был в сильной позиции, был с фундаментальными целями и принципами Устава ООН относительно суверенитета наций, территориальной целостности каждого государства и защиты каждой нации мира от агрессии 

- сказал Зеленский во время вечернего обращения.

США требуют от Украины отозвать резолюцию ООН по войне - WP22.02.25, 16:56 • 21761 просмотр

Президент Украины подчеркнул, что справедливость не должна быть пустым словом, и это важно для каждого народа.

США выступают против использования формулировки "агрессор" в отношении россии в новом коммюнике G720.02.25, 15:53 • 27807 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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