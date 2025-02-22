Зеленский призвал мир поддержать Украину накануне третьей годовщины полномасштабной войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что накануне третьей годовщины начала полномасштабной войны, для всех украинцев важно, чтобы «мир был с нами», передает УНН.

Сейчас, накануне третьей годовщины начала полномасштабной войны, для всех украинцев важно, чтобы мир был с нами, был в сильной позиции, был с фундаментальными целями и принципами Устава ООН относительно суверенитета наций, территориальной целостности каждого государства и защиты каждой нации мира от агрессии