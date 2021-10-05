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"Я фактично є особистим в'язнем Путіна": Саакашвілі написав листа Зеленському

"Я фактично є особистим в'язнем Путіна": Саакашвілі написав листа Зеленському

Київ • УНН

 • 18234 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, затриманий і ув'язнений у Грузії, написав листа Президенту України Володимиру Зеленському. Його зміст опубліковано на сторінці Саакашвілі у Facebook вранці у вівторок, 5 жовтня, пише УНН.

Саакашвілі подякував Зеленському за реакцію на його ув'язнення у Грузії за, з його слів, "сфальсифікованими звинуваченнями, які крім Росії не визнає ніхто в світі". 

Цитата:

"Оскільки я фактично є особистим в'язнем Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону і всіх в'язнів імперії. З повагою, Михайло Саакашвілі", - йдеться у листі.

Також він наголосив на своїй любові до Грузії і назвав Україну другою батьківщиною, яку також "дуже любить".

Контекст

1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Міхеіл Саакашвілі був затриманий у Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції. 

Після затримання Саакашвілі помістили в колонію Руставі.

Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросило керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні поінформував МЗС про це. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що він постійно займається поверненням українських громадян на батьківщину, тому Саакашвілі це також стосується.

4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул. Його стан - задовільний, скарг не висловлював.

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.

Українські Національні Новини

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