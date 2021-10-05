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"Я фактически являюсь личным узником Путина": Саакашвили написал письмо Зеленскому

"Я фактически являюсь личным узником Путина": Саакашвили написал письмо Зеленскому

Киев  •  УНН

 • 18232 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный и заключенный в Грузии, написал письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его содержание опубликовано на странице Саакашвили в Facebook утром во вторник, 5 октября, пишет УНН.

Саакашвили поблагодарил Зеленского за реакцию на его заключение в Грузии по, с его слов, "сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире".

Цитата:

"Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи. С уважением, Михаил Саакашвили", - говорится в письме.

Также он подчеркнул свою любовь к Грузии и назвал Украину второй родиной, которую также "очень любит".

Контекст

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент страны Саакашвили был задержан в Грузии. Саакашвили приехал в Грузию через 8 лет после эмиграции.

После задержания Саакашвили поместили в колонию Рустави.

Украинская власть отреагировала на это, ведь Саакашвили имеет украинское гражданство. МИД пригласил руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили. 2 октября временно поверенный Грузии в Украине сообщил МИД об этом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что он постоянно занимается возвращением украинских граждан на родину, поэтому Саакашвили это также касается.

4 октября Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии посетила украинский консул. Его состояние - удовлетворительное, жалоб не высказывал.

Третий президент Грузии Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.

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