Й.Столтенберг: НАТО підтримуватиме Україну для виконання мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг повідомив, що на останній зустрічі в Брюсселі запевнив президента України у сильній політичній та сильній практичній підтримці України як з боку Альянсу, так і з боку окремих країн-союзниць, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Так само Альянс закликає Росію, яка несе велику відповідальність, продовжуючи підтримувати сепаратистів на Донбасі, забезпечити повне виконання мінських угод. Натомість, вона далі там присутня, а отже повністю відповідальна за невиконання цих угод, що передбачають дотримування режиму припинення вогню, виведення озброєнь та забезпечення доступу іноземних спостерігачів на ці території, без жодних погроз”, - заявив Й.Столтенберг.
Крім того, наголосив Генсек НАТО, Альянс підтримує Німеччину та Францію, які, працюючи в “нормандському форматі”, намагаються створити “дорожню карту” для поетапного виконання “Мінська”.
“Хочу вас запевнити, що НАТО буде, як завжди, намагатися відстоювати рішення, основаного на переговорах, та підтримуватиме Україну для виконання Мінських угод”, - додав Й.Столтенберг.
Міністри оборони країн НАТО 26-27 жовтня збираються на зустріч в штаб-квартирі Альянсу, де вони вислухають бачення роботи чотирьох батальйонів, які з нового року будуть розміщені в країнах, які перебувають на кордонах із Росією, і якими керуватимуть, відповідно, Канада, Німеччина, Великобританія та США. Зокрема, голови оборонних відомств проаналізують, як посилити свою присутність у басейні Чорного моря та способи боротьби із кібернетичними загрозами.
Минулого тижня генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг зустрівся з президентом України Петром Порошенком. Після цього він, серед іншого, запевнив, що Північноатлантичний союз має намір і далі порушувати питання України у своїх контактах із Росією.