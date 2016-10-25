Й.Столтенберг: НАТО будет поддерживать Украину для выполнения минских соглашений

"Так же Альянс призывает Россию, которая несет большую ответственность, продолжая поддерживать сепаратистов на Донбассе, обеспечить полное выполнение минских соглашений. Вместо этого, она дальше там присутствует, а значит полностью ответственна за невыполнение этих соглашений, предусматривающих соблюдение режима прекращения огня, вывод вооружений и обеспечение доступа иностранных наблюдателей на эти территории, без угроз", - заявил Й.Столтенберг.

Кроме того, отметил генсек НАТО, Альянс поддерживает Германию и Францию, которые, работая в "нормандском формате", пытаются создать "дорожную карту" для поэтапного выполнения "Минска".

"Хочу вас заверить, что НАТО будет, как всегда, пытаться отстаивать решения, основанного на переговорах, и поддерживать Украину для выполнения Минских соглашений", - добавил Й.Столтенберг.

Министры обороны стран НАТО 26-27 октября собираются на встречу в штаб-квартире НАТО, где они выслушают видение работы четырех батальонов, которые с нового года будут размещены в странах, находящихся на границах с Россией, и какими будут руководить, соответственно, Канада, Германия Великобритания и США. В частности, главы оборонных ведомств проанализируют, как усилить свое присутствие в бассейне Черного моря и способы борьбы с кибернетическими угрозами.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с президентом Украины Петром Порошенко. После этого он, среди прочего, заверил, что Североатлантический союз намерен и дальше ставить вопрос Украины в своих контактах с Россией.