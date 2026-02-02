"WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0": спільний проєкт гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та WOG
Київ • УНН
WOG та гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ стартують із третім спільним проєктом "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0" на підтримку Сил оборони. Ключова мета: акумулювати 6 мільйонів гривень на роботизовані комплекси для 12-ої бригади спеціального призначення НГУ "АЗОВ" та 20-ої окремої бригади безпілотних систем "К-2"
Для WOG підтримка Сил оборони — це системна й довгострокова відповідальність. Із перших днів повномасштабної війни ми допомагаємо війську та цивільним там, де це найбільш потрібно. Завданням проєкту є пришвидшити потрапляння українських технологічних рішень до бойових підрозділів. Наша співпраця з БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ є прикладом партнерства, яке ґрунтується на спільних цінностях і щирому бажанні допомагати країні. WOG вже задонатив 2 мільйони гривень, і ми віримо, що партнерство з гуртом дозволить досягти ще більших результатів
У межах ініціативи гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ проведе понад 80 благодійних концертів. Частина виручених коштів від продажу квитків та мерчу буде спрямована на підтримку "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0". Кожен, хто купує квиток на концерт гурту, автоматично долучається до збору, адже кожен проданий квиток — це донат Силам оборони.
Також підтримати проєкт можна, долучившись прямим донатом на банку "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0".
Уже втретє ми разом із WOG реалізовуємо спільну ініціативу "WOGOНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", у межах якої акумулюватимемо кошти на закриття потреб військових. Пишаємось свідомим українським бізнесом та надзвичайно вдячні всім, хто приходить на наші концерти, адже кожен придбаний вами квиток – це донат на Сили оборони. Цьогоріч ми вирушаємо у великий ексклюзивний акустичний тур Україною, а також побачимось на наших концертах у Європі. Чекаємо на вас!
Із початку повномасштабного вторгнення музика БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ стала голосом підтримки для мільйонів українців, а в пріоритеті гурту підтримка Збройних Сил України. Колектив виступає з благодійними концертами Україною та світом, завдяки яким вдалося зібрати вже понад 102 мільйони гривень на потреби Сил оборони.
Партнер проєкту – Благодійний фонд "Берегиня життя".
Нагадаємо, що за попередні роки реалізації спільного проєкту "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" мережі АЗК WOG, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Благодійному Фонду "Берегиня життя" та українцям, які відвідували благодійні концерти гурту загалом було зібрано понад 16 млн грн. Кошти були спрямовані на оснащення снайперів підрозділу спеціального призначення СБУ, забезпечення лікування бійців Третьої окремої штурмової бригади, посилення військових бригад снайперськими комплексами, телевізійними прицілами, FPV-дронами та ін.