"WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0": спільний проєкт гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та WOG.

WOG та гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ стартують із третім спільним проєктом "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0" на підтримку Сил оборони. Ключова мета: акумулювати 6 мільйонів гривень на роботизовані комплекси для 12-ої бригади спеціального призначення НГУ "АЗОВ" та 20-ої окремої бригади безпілотних систем "К-2"

Для WOG підтримка Сил оборони — це системна й довгострокова відповідальність. Із перших днів повномасштабної війни ми допомагаємо війську та цивільним там, де це найбільш потрібно. Завданням проєкту є пришвидшити потрапляння українських технологічних рішень до бойових підрозділів. Наша співпраця з БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ є прикладом партнерства, яке ґрунтується на спільних цінностях і щирому бажанні допомагати країні. WOG вже задонатив 2 мільйони гривень, і ми віримо, що партнерство з гуртом дозволить досягти ще більших результатів