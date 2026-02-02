"WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0": спільний проєкт гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та WOG.

$42.810.04
51.020.22
ukenru
1 лютого, 12:49 • 14582 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 30980 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 48964 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 32682 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 39476 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 29267 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 47709 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 62728 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39643 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36765 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.9м/с
74%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іран сподівається на угоду зі США, але готовий до війни - глава МЗС1 лютого, 22:55 • 7788 перегляди
Сибіга: росія вкотре підтверджує свій статус держави-терориста1 лютого, 23:29 • 9544 перегляди
Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат2 лютого, 00:39 • 10824 перегляди
США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ2 лютого, 02:20 • 4038 перегляди
ISW: кремль намагається маніпулювати Трампом напередодні нового раунду "мирних" переговорів04:01 • 5330 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 65362 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 93000 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 69403 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 76689 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 77019 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Петр Павел
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 21680 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 32517 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 34917 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 37602 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 39752 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
Шахед-136

"WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0": спільний проєкт гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та WOG

Київ • УНН

 • 58 перегляди

"WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0": спільний проєкт гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та WOG.

"WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0": спільний проєкт гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та WOG

WOG та гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ стартують із третім спільним проєктом "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0" на підтримку Сил оборони. Ключова мета: акумулювати 6 мільйонів гривень на роботизовані комплекси для 12-ої бригади спеціального призначення НГУ "АЗОВ" та 20-ої окремої бригади безпілотних систем "К-2"

Для WOG підтримка Сил оборони — це системна й довгострокова відповідальність. Із перших днів повномасштабної війни ми допомагаємо війську та цивільним там, де це найбільш потрібно. Завданням проєкту є  пришвидшити потрапляння українських технологічних рішень до бойових підрозділів. Наша співпраця з БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ є прикладом партнерства, яке ґрунтується на спільних цінностях і щирому бажанні допомагати країні. WOG вже задонатив 2 мільйони гривень, і ми віримо, що партнерство з гуртом дозволить досягти ще більших результатів

— коментує Геннадій Карлінський, директор із маркетингу мережі АЗК WOG.

У межах ініціативи гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ проведе понад 80 благодійних концертів. Частина виручених коштів від продажу квитків та мерчу буде спрямована на підтримку "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0". Кожен, хто купує квиток на концерт гурту, автоматично долучається до збору, адже кожен проданий квиток — це донат Силам оборони.

Також підтримати проєкт можна, долучившись прямим донатом на банку "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0".

Уже втретє ми разом із WOG реалізовуємо спільну ініціативу "WOGOНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", у межах якої акумулюватимемо кошти на закриття потреб військових. Пишаємось свідомим українським бізнесом та надзвичайно вдячні всім, хто приходить на наші концерти, адже кожен придбаний вами квиток – це донат на Сили оборони. Цьогоріч ми вирушаємо у великий ексклюзивний акустичний тур Україною, а також побачимось на наших концертах у Європі. Чекаємо на вас!

— підкреслив Сергій Танчинець, фронтмен та продюсер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Із початку повномасштабного вторгнення музика БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ  стала голосом підтримки для мільйонів українців, а в пріоритеті гурту підтримка Збройних Сил України. Колектив виступає з благодійними концертами Україною та світом, завдяки яким вдалося зібрати вже понад 102 мільйони гривень на потреби Сил оборони.

Партнер проєкту – Благодійний фонд "Берегиня життя".

Нагадаємо, що за попередні роки реалізації спільного проєкту "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" мережі АЗК WOG, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Благодійному Фонду "Берегиня життя" та українцям, які відвідували благодійні концерти гурту загалом було зібрано понад 16 млн грн. Кошти були спрямовані на оснащення снайперів підрозділу спеціального призначення СБУ, забезпечення лікування бійців Третьої окремої штурмової бригади, посилення військових бригад снайперськими комплексами, телевізійними прицілами, FPV-дронами та ін.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Техніка
Музикант
Війна в Україні
благодійність
Служба безпеки України
Збройні сили України