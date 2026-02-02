"WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0": совместный проект группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" и WOG.

WOG и группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" запускают третий совместный проект "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0" в поддержку Сил обороны. Ключевая цель: аккумулировать 6 миллионов гривен на роботизированные комплексы для 12-й бригады специального назначения НГУ "АЗОВ" и 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2".

Для WOG поддержка Сил обороны — это системная и долгосрочная ответственность. С первых дней полномасштабной войны мы помогаем армии и гражданским там, где это наиболее необходимо. Задачей проекта является ускорение попадания украинских технологических решений в боевые подразделения. Наше сотрудничество с "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" является примером партнерства, которое основывается на общих ценностях и искреннем желании помогать стране. WOG уже задонатил 2 миллиона гривен, и мы верим, что партнерство с группой позволит достичь еще больших результатов