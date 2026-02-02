"WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0": совместный проект группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" и WOG
WOG и группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" запускают третий совместный проект "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0" в поддержку Сил обороны. Ключевая цель: аккумулировать 6 миллионов гривен на роботизированные комплексы для 12-й бригады специального назначения НГУ "АЗОВ" и 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2".
Для WOG поддержка Сил обороны — это системная и долгосрочная ответственность. С первых дней полномасштабной войны мы помогаем армии и гражданским там, где это наиболее необходимо. Задачей проекта является ускорение попадания украинских технологических решений в боевые подразделения. Наше сотрудничество с "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" является примером партнерства, которое основывается на общих ценностях и искреннем желании помогать стране. WOG уже задонатил 2 миллиона гривен, и мы верим, что партнерство с группой позволит достичь еще больших результатов
В рамках инициативы группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" проведет более 80 благотворительных концертов. Часть вырученных средств от продажи билетов и мерча будет направлена на поддержку "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0". Каждый, кто покупает билет на концерт группы, автоматически присоединяется к сбору, ведь каждый проданный билет — это донат Силам обороны.
Также поддержать проект можно, присоединившись прямым донатом на банку "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 3.0".
Уже в третий раз мы вместе с WOG реализуем совместную инициативу "WOGOНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", в рамках которой будем аккумулировать средства на закрытие потребностей военных. Гордимся сознательным украинским бизнесом и чрезвычайно благодарны всем, кто приходит на наши концерты, ведь каждый приобретенный вами билет – это донат на Силы обороны. В этом году мы отправляемся в большой эксклюзивный акустический тур по Украине, а также увидимся на наших концертах в Европе. Ждем вас!
С начала полномасштабного вторжения музыка БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ стала голосом поддержки для миллионов украинцев, а в приоритете группы поддержка Вооруженных Сил Украины. Коллектив выступает с благотворительными концертами по Украине и миру, благодаря которым удалось собрать уже более 102 миллионов гривен на нужды Сил обороны.
Партнер проекта – Благотворительный фонд "Берегиня життя".
Напомним, что за предыдущие годы реализации совместного проекта "WOGОНЬ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" сети АЗК WOG, "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", Благотворительному Фонду "Берегиня життя" и украинцам, посещавшим благотворительные концерты группы, в общей сложности было собрано более 16 млн грн. Средства были направлены на оснащение снайперов подразделения специального назначения СБУ, обеспечение лечения бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады, усиление военных бригад снайперскими комплексами, телевизионными прицелами, FPV-дронами и др.