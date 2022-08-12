WizzAir запропонував українцям нову порцію безкоштовних квитків на рейси Європою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Угорський лоукостер WizzAir знову надає можливість українцям отримати безкоштовні квитки на рейси Європою, повідомляє УНН з посиланням на сайт компанії.
Цього разу компанія виділила 100 тисяч квитків. Бронювання квитків вже відкрите та триватиме по 8 грудня. Українці зможуть забронювати рейси на понад 800 напрямків за умови наявності закордонного паспорта і міжнародного сертифіката вакцинації від COVID-19. Доступні напрямки включатимуть польоти з/в Європу, Сполучене Королівство та Грузію.
Квитки відкриті на рейси, що будуть здійснюватися у період з 15 вересня по 8 грудня (включно) 2022 року.
Під час бронювання система проситиме ввести номер банківської карти – у компанії заспокоюють - це технічна вимога системи бронювання і якщо вартість квита становить 0 євро, то жодних коштів система не списуватиме.
При бронюванні квитків обов’язково слід ввести номер дійсного закордонного паспорту громадянина України. Так само і пошук безкоштовних квитків можливо здійснити після введення номер паспорту на сайті перевізника.
Безкоштовний тариф включає 1 одиницю ручної поклажі. Інший багаж можна сплатити до або після бронювання за стандартними тарифами.
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