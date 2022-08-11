У росію відновлює польоти "дочка" Wizz Air з ОАЕ: виправдовується "попитом пасажирів"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Wizz Air Abu Dhabi, дочірня компанія Wizz Air в Об'єднаних Арабських Еміратах, відновлює польоти до росії. За словами представників компанії, рішення є відповіддю на попит пасажирів. Про це інформує УНН, посилаючись на CNN.
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Національний перевізник ОАЕ Wizz Air Abu Dhabi оголосив про відновлення польотів з Абу-Дабі до Москви. Пасажири вже можуть придбати квитки на рейси з 3 жовтня 2022 року.
Представник Wizz Air повідомив, що компанія діє відповідно до національних правил і політики ОАЕ.
"Авіакомпанія відновлює свою роботу в Москві, щоб задовольнити попит на подорожі для пасажирів, які бажають літати в росію та з росії до столиці ОАЕ. Усі національні авіакомпанії ОАЕ зараз здійснюють прямі рейси до росії", - повідомив він.
Водночас представник зазначив, що інші дочірні компанії, Wizz Air Hungary і Wizz Air UK, наразі польотів до росії не здійснюють, оскільки рейси з Великої Британії та країн Євросоюзу до Москви заборонені.
Поки невідомо, чи зрозуміють пасажири різницю між авіакомпаніями. Консультант із зв’язків з громадськістю у кризових ситуаціях Марк Борковскі розповів CNN, що конкуренти Wizz уважно спостерігатимуть за цим кроком.
"Тепер ми починаємо спостерігати, як низка брендів починає перевіряти свою рішучість, і в міру того, як події затягнуться, сигнали доброчесності поступляться місцем комерційним намірам", - сказав він.
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