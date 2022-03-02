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Російський літак тепер іде туди ж, куди пішов російський корабель: 38 країн закрили небо для РФ

Російський літак тепер іде туди ж, куди пішов російський корабель: 38 країн закрили небо для РФ

Київ • УНН

 • 181326 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Уже 38 держав закрили повітряний простір для російських літаків. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в середу, пише УНН.

Цитата

“День за днем Росія втрачає доступ до неба, моря, торгівлі, фінансових інструментів, сучасних технологій, глобальної економіки… 38 країн закрили повітряний простір для російських літаків. Російський літак тепер іде туди ж, куди вже пішов російський корабель”, - сказав міністр.

Деталі

З його слів, для кораблів вже теж починають закривати порти та територіальні води. Відповідні рішення вже ухвалили Канада та Велика Британія.

Доповнення

Захід вводить санкції проти РФ за вторгнення в Україну. 2 березня в офіційному жрналі ЄС були оприлюднені нові санкції проти Росії. Так, Європейський союз закриває семи російським банкам доступ до системи SWIFT та запровадив додаткові обмеження проти РФ за військову агресію проти України.

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