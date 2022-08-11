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В россию возобновляет полеты "дочка" Wizz Air из ОАЭ: оправдывается "спросом пассажиров"

Киев • УНН

 • 162195 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Wizz Air Abu Dhabi, дочерняя компания Wizz Air в Объединенных Арабских Эмиратах, возобновляет полеты в россию. По словам представителей компании, решение является ответом на спрос пассажиров. Об этом информирует УНН, ссылаясь на CNN.

В россию возобновляет полеты "дочка" Wizz Air из ОАЭ: оправдывается "спросом пассажиров"

Детали

Национальный перевозчик ОАЭ Wizz Air Abu Dhabi объявил о возобновлении полетов из Абу-Даби в Москву. Пассажиры уже могут купить билеты на рейсы с 3 октября 2022 года.

Представитель Wizz Air сообщил, что компания действует в соответствии с национальными правилами и политикой ОАЭ.

"Авиакомпания возобновляет свою работу в Москве, чтобы удовлетворить спрос на путешествия для пассажиров, желающих летать в россию и из россии в столицу ОАЭ. Все национальные авиакомпании ОАЭ сейчас осуществляют прямые рейсы в россию", - сообщил он.

В то же время представитель отметил, что другие дочерние компании, Wizz Air Hungary и Wizz Air UK, в настоящее время полетов в россию не совершают, поскольку рейсы из Великобритании и стран Евросоюза в Москву запрещены.

Пока неизвестно, поймут ли пассажиры разницу между авиакомпаниями. Консультант по связям с общественностью в кризисных ситуациях Марк Борковски рассказал CNN, что конкуренты Wizz будут внимательно наблюдать за этим шагом.

"Теперь мы начинаем наблюдать, как ряд брендов начинает проверять свою решимость, и по мере того, как события затянутся, сигналы добродетели уступят место коммерческим намерениям", - сказал он.

Ранее

В начале марта в рамках западных санкций против рф за вторжение в Украину 38 стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

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