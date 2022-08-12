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WizzAir предложил украинцам новую порцию бесплатных билетов на рейсы по Европе

Киев • УНН

 • 389895 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Венгерский лоукостер WizzAir вновь предоставляет возможность украинцам получить бесплатные билеты на рейсы по Европе, сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.

WizzAir предложил украинцам новую порцию бесплатных билетов на рейсы по Европе

В этот раз компания выделила 100 тысяч билетов. Бронирование билетов уже открыто и будет продолжаться до 8 декабря. Украинцы смогут забронировать билеты на рейсы более чем по 800 направлениям при наличии загранпаспорта и международного сертификата вакцинации от COVID-19. Доступные направления будут включать полеты из/в Европу, Соединенное Королевство и Грузию.

Билеты открыты на рейсы, которые будут совершаться в период с 15 сентября по 8 декабря (включительно) 2022 года.

При бронировании система будет просить ввести номер банковской карты – в компании успокаивают - это техническое требование системы бронирования и если стоимость квита составляет 0 евро, то никаких средств система не будет списывать.

При бронировании билетов обязательно следует ввести номер действительного загранпаспорта гражданина Украины. Так же и поиск бесплатных билетов можно осуществить после ввода номера паспорта на сайте перевозчика.

Бесплатный тариф включает 1 единицу ручной клади. Другой багаж можно оплатить до или после бронирования по стандартным тарифам.

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