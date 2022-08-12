WizzAir предложил украинцам новую порцию бесплатных билетов на рейсы по Европе

В этот раз компания выделила 100 тысяч билетов. Бронирование билетов уже открыто и будет продолжаться до 8 декабря. Украинцы смогут забронировать билеты на рейсы более чем по 800 направлениям при наличии загранпаспорта и международного сертификата вакцинации от COVID-19. Доступные направления будут включать полеты из/в Европу, Соединенное Королевство и Грузию.

Билеты открыты на рейсы, которые будут совершаться в период с 15 сентября по 8 декабря (включительно) 2022 года.

При бронировании система будет просить ввести номер банковской карты – в компании успокаивают - это техническое требование системы бронирования и если стоимость квита составляет 0 евро, то никаких средств система не будет списывать.

При бронировании билетов обязательно следует ввести номер действительного загранпаспорта гражданина Украины. Так же и поиск бесплатных билетов можно осуществить после ввода номера паспорта на сайте перевозчика.

Бесплатный тариф включает 1 единицу ручной клади. Другой багаж можно оплатить до или после бронирования по стандартным тарифам.

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