Вже 2,4 млн військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони
Київ • УНН
За даними Міністерства оборони, 2,4 мільйона військовозобов'язаних українців оновили свої дані, з них 1,8 мільйона скористалися додатком Reserve+.
Станом на сьогодні, 2, 4 млн українців оновили свої данні, понад 1,8 млн зробили це через застосунок Резерв+. Про це сказав речник МОУ Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає УНН.
Станом на сьогоднішній ранок свої дані оновили 2,4 млн військовозобов’язаних, серед них 1 млн 852 тисячі зробили це у Резерв+
Нагадаємо
У застосунку "Резерв+" немає функціоналу надсиланням електронних повісток. Поки не буде ухвалено відповідне законодавство, такого функціоналу в "Резерв+" розроблятися не буде.