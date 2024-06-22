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Електронних повісток у "Резерв+" без відповідного законодавства не буде - Міноборони

Київ • УНН

 • 90193 перегляди

За словами заступника міністра оборони Катерини Чорногоренко, додаток "Резерв+" наразі не має функціоналу для відправки електронних повісток, і такий функціонал не буде розроблений до тих пір, поки не буде ухвалено відповідне законодавство.

Електронних повісток у "Резерв+" без відповідного законодавства не буде - Міноборони

У застосунку "Резерв+" немає функціоналу надсиланням електронних повісток. Поки не буде ухвалено відповідне законодавство, такого функціоналу в "Резерв+" розроблятися не буде. Про це в інтерв'ю NV розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає УНН.

Деталі

"Наразі, згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує. У застосунку "Резерв+" немає такого функціонала. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у "Резерв+" зараз не здійснюється", - сказала Черногоренко.

Вона наголосила, що поки не буде ухвалено відповідне законодавство, такого функціоналу в "Резерв+" розроблятися не буде.

"Зараз не ведеться робота з такої розробки", - додала Черногоренко.

Нагадаємо

Міністерство оборони України запустило QR-код у додатку "Резерв+", що дозволяє уповноваженим органам перевіряти дійсність електронних військово-облікових документів, які мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

Павло Башинський

Павло Башинський

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