Електронних повісток у "Резерв+" без відповідного законодавства не буде - Міноборони
Київ • УНН
За словами заступника міністра оборони Катерини Чорногоренко, додаток "Резерв+" наразі не має функціоналу для відправки електронних повісток, і такий функціонал не буде розроблений до тих пір, поки не буде ухвалено відповідне законодавство.
У застосунку "Резерв+" немає функціоналу надсиланням електронних повісток. Поки не буде ухвалено відповідне законодавство, такого функціоналу в "Резерв+" розроблятися не буде. Про це в інтерв'ю NV розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає УНН.
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"Наразі, згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує. У застосунку "Резерв+" немає такого функціонала. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у "Резерв+" зараз не здійснюється", - сказала Черногоренко.
Вона наголосила, що поки не буде ухвалено відповідне законодавство, такого функціоналу в "Резерв+" розроблятися не буде.
"Зараз не ведеться робота з такої розробки", - додала Черногоренко.
Нагадаємо
Міністерство оборони України запустило QR-код у додатку "Резерв+", що дозволяє уповноваженим органам перевіряти дійсність електронних військово-облікових документів, які мають таку ж юридичну силу, як і паперові.