В приложении "Резерв+" нет функционала отправки электронных повесток. Пока не будет принято соответствующее законодательство, такого функционала в "Резерв+" разрабатываться не будет. Об этом в интервью NV рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает УНН.

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"Сейчас, согласно действующему законодательству, понятия электронной повестки не существует. В приложении "Резерв+" нет такого функционала. Со своей стороны могу сказать, что работа над электронными повестками в "Резерв+" сейчас не осуществляется", - сказала Черногоренко.

Она подчеркнула, что пока не будет принято соответствующее законодательство, такого функционала в "Резерв+" разрабатываться не будет.

"Сейчас не ведется работа по такой разработке", - добавила Черногоренко.

Напомним

Министерство обороны Украины запустило QR-код в приложении "Резерв+", что позволяет уполномоченным органам проверять действительность электронных военно-учетных документов, которые имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.