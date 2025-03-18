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Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Київ • УНН

 • 119791 перегляди

Олена Дума оголосила про інвентаризацію судових ухвал з 2016 року, після критики Рахунковою палатою хаосу в документації. Інвентаризація має створити прозору систему обліку активів.

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) Олена Дума оголосила про початок масштабної інвентаризації судових ухвал, що надходили до відомства з 2016 року. Цей крок, очевидно, є відповіддю на зауваження Рахункової палати, яка за результатами аудиту розкритикувала агентство за неналагоджені стосунки з правоохоронцями та хаос у документації, пише УНН.

Деталі

Як повідомила Олена Дума, агентство створило робочу групу спільно з Офісом Генерального прокурора, яка має навести лад у документах. 

Щодня до АРМА надходить від 300 до 700 ухвал, у тому числі ті, за якими знімаються арешти.  Аналіз та систематизація всіх ухвал суду, що накопичилися за вісім років діяльності Нацагентства, є критично важливими для ефективного управління активами 

– заявила вона.

Попри гучні заяви, варто нагадати, що проведення такої інвентаризації було однією з ключових рекомендацій аудиторів, яку вони надали ще наприкінці минулого року, але керівництво АРМА вирішило взятися за неї чомусь лише зараз.

За словами голови АРМА, інвентаризація судових ухвал дозволить встановити "прозору, автоматизовану систему обліку та управління арештованими активами в режимі реального часу". Втім, поки що, жодної конкретики щодо цієї роботи немає. Відомо лише, що вже відбулося перше робоче засідання, на якому сторони погодили "покроковий план дій та механізми подальшої взаємодії".

Правоохоронна та антикорупційна система має бути єдиним цілим. Ми не можемо дозволити, щоб хаос у документації чи прогалини у взаємодії ставали перешкодою для повернення державі активів 

- вказала Дума.

Заява звучить переконливо, однак інвентаризація судових ухвал та взаємодія з прокуратурою були рекомендовані Рахунковою палатою ще кілька місяців тому. Тому виникає питання: якщо агентство дійсно прагне прозорості, чому такі базові речі, як облік ухвал, почали впроваджувати лише зараз?

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Нагадаємо

Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами.

Зокрема, аудитори акцентували на таких проблемах:

  • недосконалість механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів;
    • неповні дані про активи у реєстрі;
      • неврегульовані взаємовідносини між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування.

        Однак, голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту. 

        У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

        Лілія Подоляк

        Лілія Подоляк

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