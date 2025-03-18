Признали хаос? В АРМА наконец пообещали взяться за инвентаризацию постановлений

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума объявила о начале масштабной инвентаризации судебных решений, поступавших в ведомство с 2016 года. Этот шаг, очевидно, является ответом на замечания Счетной палаты, которая по результатам аудита раскритиковала агентство за неналаженные отношения с правоохранителями и хаос в документации, пишет УНН.

Детали

Как сообщила Елена Дума, агентство создало рабочую группу совместно с Офисом Генерального прокурора, которая должна навести порядок в документах.

Ежедневно в АРМА поступает от 300 до 700 решений, в том числе те, по которым снимаются аресты. Анализ и систематизация всех решений суда, накопившихся за восемь лет деятельности Нацагентства, критически важны для эффективного управления активами – заявила она.

Несмотря на громкие заявления, стоит напомнить, что проведение такой инвентаризации было одной из ключевых рекомендаций аудиторов, которую они предоставили еще в конце прошлого года, но руководство АРМА решило взяться за нее почему-то только сейчас.

По словам главы АРМА, инвентаризация судебных решений позволит установить "прозрачную, автоматизированную систему учета и управления арестованными активами в режиме реального времени". Впрочем, пока что, никакой конкретики по этой работе нет. Известно лишь, что уже состоялось первое рабочее заседание, на котором стороны согласовали "пошаговый план действий и механизмы дальнейшего взаимодействия".

Правоохранительная и антикоррупционная система должна быть единым целым. Мы не можем позволить, чтобы хаос в документации или пробелы во взаимодействии становились препятствием для возвращения государству активов - указала Дума.

Заявление звучит убедительно, однако инвентаризация судебных решений и взаимодействие с прокуратурой были рекомендованы Счетной палатой еще несколько месяцев назад. Поэтому возникает вопрос: если агентство действительно стремится к прозрачности, почему такие базовые вещи, как учет решений, начали внедрять только сейчас?

"За две недели дорисовывалось еще 10 миллиардов гривен": глава антикоррупционного комитета Рады разоблачила манипуляции АРМА

Напомним

Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами.

В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах:

несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов;

неполные данные об активах в реестре;

неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

Однако, глава АРМА Елена Дума назвала аудит "беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности". Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных во время аудита.

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимости реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства сейчас вызывает серьезные оговорки, в том числе и у международных партнеров.