Признали хаос? В АРМА наконец пообещали взяться за инвентаризацию постановлений
Киев • УНН
Елена Дума объявила об инвентаризации судебных постановлений с 2016 года, после критики Счетной палатой хаоса в документации. Инвентаризация должна создать прозрачную систему учета активов.
Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума объявила о начале масштабной инвентаризации судебных решений, поступавших в ведомство с 2016 года. Этот шаг, очевидно, является ответом на замечания Счетной палаты, которая по результатам аудита раскритиковала агентство за неналаженные отношения с правоохранителями и хаос в документации, пишет УНН.
Детали
Как сообщила Елена Дума, агентство создало рабочую группу совместно с Офисом Генерального прокурора, которая должна навести порядок в документах.
Ежедневно в АРМА поступает от 300 до 700 решений, в том числе те, по которым снимаются аресты. Анализ и систематизация всех решений суда, накопившихся за восемь лет деятельности Нацагентства, критически важны для эффективного управления активами
Несмотря на громкие заявления, стоит напомнить, что проведение такой инвентаризации было одной из ключевых рекомендаций аудиторов, которую они предоставили еще в конце прошлого года, но руководство АРМА решило взяться за нее почему-то только сейчас.
По словам главы АРМА, инвентаризация судебных решений позволит установить "прозрачную, автоматизированную систему учета и управления арестованными активами в режиме реального времени". Впрочем, пока что, никакой конкретики по этой работе нет. Известно лишь, что уже состоялось первое рабочее заседание, на котором стороны согласовали "пошаговый план действий и механизмы дальнейшего взаимодействия".
Правоохранительная и антикоррупционная система должна быть единым целым. Мы не можем позволить, чтобы хаос в документации или пробелы во взаимодействии становились препятствием для возвращения государству активов
Заявление звучит убедительно, однако инвентаризация судебных решений и взаимодействие с прокуратурой были рекомендованы Счетной палатой еще несколько месяцев назад. Поэтому возникает вопрос: если агентство действительно стремится к прозрачности, почему такие базовые вещи, как учет решений, начали внедрять только сейчас?
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Напомним
Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами.
В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах:
- несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов;
- неполные данные об активах в реестре;
- неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.
Однако, глава АРМА Елена Дума назвала аудит "беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности". Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных во время аудита.
В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимости реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства сейчас вызывает серьезные оговорки, в том числе и у международных партнеров.