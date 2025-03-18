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Признали хаос? В АРМА наконец пообещали взяться за инвентаризацию постановлений

Киев • УНН

 • 119780 просмотра

Елена Дума объявила об инвентаризации судебных постановлений с 2016 года, после критики Счетной палатой хаоса в документации. Инвентаризация должна создать прозрачную систему учета активов.

Признали хаос? В АРМА наконец пообещали взяться за инвентаризацию постановлений

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума объявила о начале масштабной инвентаризации судебных решений, поступавших в ведомство с 2016 года. Этот шаг, очевидно, является ответом на замечания Счетной палаты, которая по результатам аудита раскритиковала агентство за неналаженные отношения с правоохранителями и хаос в документации, пишет УНН.

Детали

Как сообщила Елена Дума, агентство создало рабочую группу совместно с Офисом Генерального прокурора, которая должна навести порядок в документах. 

Ежедневно в АРМА поступает от 300 до 700 решений, в том числе те, по которым снимаются аресты.  Анализ и систематизация всех решений суда, накопившихся за восемь лет деятельности Нацагентства, критически важны для эффективного управления активами 

– заявила она.

Несмотря на громкие заявления, стоит напомнить, что проведение такой инвентаризации было одной из ключевых рекомендаций аудиторов, которую они предоставили еще в конце прошлого года, но руководство АРМА решило взяться за нее почему-то только сейчас.

По словам главы АРМА, инвентаризация судебных решений позволит установить "прозрачную, автоматизированную систему учета и управления арестованными активами в режиме реального времени". Впрочем, пока что, никакой конкретики по этой работе нет. Известно лишь, что уже состоялось первое рабочее заседание, на котором стороны согласовали "пошаговый план действий и механизмы дальнейшего взаимодействия".

Правоохранительная и антикоррупционная система должна быть единым целым. Мы не можем позволить, чтобы хаос в документации или пробелы во взаимодействии становились препятствием для возвращения государству активов 

- указала Дума.

Заявление звучит убедительно, однако инвентаризация судебных решений и взаимодействие с прокуратурой были рекомендованы Счетной палатой еще несколько месяцев назад. Поэтому возникает вопрос: если агентство действительно стремится к прозрачности, почему такие базовые вещи, как учет решений, начали внедрять только сейчас?

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Напомним

Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами.

В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах:

  • несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов;
    • неполные данные об активах в реестре;
      • неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

        Однако, глава АРМА Елена Дума назвала аудит "беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности". Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных во время аудита. 

        В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимости реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства сейчас вызывает серьезные оговорки, в том числе и у международных партнеров.

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

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