Винищувач Су-30СМ зник біля Севастополя після ракетних пусків - ЗМІ
Київ • УНН
За даними джерела в ЗСУ, Су-30СМ зник з радарів після запуску ракет по Україні. На місці зникнення знайдено масляну пляму та уламки, проводяться пошуково-рятувальні роботи.
Уввечері 10 вересня винищувач Су-30СМ зник з радарів під час пусків ракет Х-31П по материковій Україні. На місці зникнення знайдено масляну пляму та уламки, проводяться пошуково-рятувальні роботи. Про це пише "Кримський вітер", передає УНН.
"За даними нашого джерела в ЗСУ, минулої ночі недалеко від Севастополя зник винищувач Су-30СМ", - йдеться у повідомленні "Кримського вітру".
Зник літак 10 вересня близько 23:42 .
Су-30СМ разом із Су-35, перебуваючи над морем на північ від Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П по материковій Україні.
Зазначається, що Су-30СМ випустив 4 ракети з 6 доступних, після чого зник з екрана радарів. Винищувач базувався на аеродромі в кримську (краснодарський край рф).
На місці його зникнення розпочали рятуально-пошукові роботи. В операції брали участь вертольоти Мі-8 і Ка-27 з аеродрому чф рф у Качі.
Було знайдено масляну пляму діаметром близько 3 км, а також уламки літака, зокрема крило. Втім підняти нічого не змогли.