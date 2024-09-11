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Винищувач Су-30СМ зник біля Севастополя після ракетних пусків - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16722 перегляди

За даними джерела в ЗСУ, Су-30СМ зник з радарів після запуску ракет по Україні. На місці зникнення знайдено масляну пляму та уламки, проводяться пошуково-рятувальні роботи.

Уввечері 10 вересня винищувач Су-30СМ зник з радарів під час пусків ракет Х-31П по материковій Україні. На місці зникнення знайдено масляну пляму та уламки, проводяться пошуково-рятувальні роботи. Про це пише  "Кримський вітер", передає УНН

"За даними нашого джерела в ЗСУ, минулої ночі недалеко від Севастополя зник винищувач Су-30СМ", - йдеться у повідомленні "Кримського вітру". 

Зник літак 10 вересня близько 23:42 . 

Су-30СМ разом із Су-35, перебуваючи над морем на північ від Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П по материковій Україні.

Зазначається, що Су-30СМ випустив 4 ракети з 6 доступних, після чого зник з екрана радарів. Винищувач базувався на аеродромі в кримську (краснодарський край рф).

На місці його зникнення розпочали рятуально-пошукові роботи.  В операції брали участь вертольоти Мі-8 і Ка-27 з аеродрому чф рф у Качі.

Було знайдено масляну пляму діаметром близько 3 км, а також уламки літака, зокрема крило. Втім підняти нічого не змогли.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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